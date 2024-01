Patata bollite, il trucco degli chef per prepararle in 10 minuti: risparmi tempo e la cottura è perfetta

Un modo super veloce per realizzare le patate in pochissimo tempo: leggi i segreti dello chef e non te ne pentirai!

Quando si parla di patate si è senza dubbio di fronte a tuberi a dir poco squisiti, che possiedono una versatilità davvero incredibile nelle nostre cucine. Spesso sono impiegate come contono, o scelte per dei piatti in cui sono protagoniste assolute, esempio il buonissimo gateau di patate al forno.

Come dimenticare le patatine fritte, il contorno per eccellenza, indubbiamente il più scelto soprattutto accanto a carni grigliate. Queste però, possono anche essere cucinate arrosto, o al forno, tutto dipende dal condimento che si vuole scegliere per la loro cottura.

Un ruolo non meno importante, è quello della patata lessa. Con essa, si può partire per creare un delizioso e cremoso purè, dal gusto unico e che può essere affiancato a molti piatti ma anche a carne e pesce.

Lessare le patate è molto semplice, è necessario seguire qualche piccolo accorgimento per ottenere il risultato desiderato. Quel che è importante è la cottura, la differenza tra patate lesse e patate bollite risiede proprio qui.

La patata lessa come impiegarla al meglio

La patata lessa è ottima non solo da sola ma anche con dei condimenti come l’olio e il sale od eventualmente aceto, per ottenere un’ottima insalata di patate. Seguendo la connotazione americana si potrebbero aggiungere anche piselli e maionese. Una volta schiacciata a mo’ di purè, può anche diventare la base per altri prelibati piatti.

Inoltre, la patata lessa può essere utilizzata anche per arricchire una buona frittata. Oggi l’unico problema che molti riscontrano, è capire come riuscire a lessarle nel modo migliore, dato che questa operazione richiede molto tempo se si utilizza la maniera tradizionale. Alcuni esperti però, hanno rivelato come ovviare a questo problema.

Il trucco dello Chef: il segreto di cottura

Occorre prendere prima di tutto un piatto fondo e versare un mezzo dito di acqua. Porre in questo, le patate dopo averle molto bene. Coprire il tutto con una pellicola trasparente, stando attenti a farla aderire bene ai lati. Solo in questo momento con i rebbi di una forchetta bucherellare ai lati onde consentire il passaggio d’aria.

Inserire il piatto nel forno a microonde e far cuocere per 10 minuti, dimezzando il tempo se sono troppo piccole o raddoppiandolo se invece sono di più grandi dimensioni. Trascorso il tempo di cottura, prelevarle e verificare sempre aiutandosi con la forchetta, lo stato di cottura. Una volta raggiunto, eccole pronte all’uso.