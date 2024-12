“Ti diamo il doppio”: Rai, il tentativo per portarlo via alla concorrenza | Il conduttore ha raccontato tutto

La proposta che vorrebbe portarlo via alla concorrenza: famoso conduttore fa luce sulla vicenda che coinvolge RAI.

Negli ultimi anni, specie dopo la morte dell’ad di Mediaset Silvio Berlusconi, abbiamo assistito a una serie di cambiamenti dal punto di vista del palinsesto e dei conduttori sia in Mediaset che in Rai.

Il fatto che Berlusconi sia venuto a mancare e il cambio di orientamento del Governo a partire dal 2022, con l’elezione di Giorgia Meloni, sono fattori che hanno portato a grandi modifiche per quanto riguarda le due televisioni più viste della Nazione.

Rai e Mediaset si sono sempre scontrate sul campo, ma in questi giorni è venuta fuori una vicenda che sottolinea ancor più la competizione tra le reti.

A svelare tutto è stato uno dei conduttori di punta di un programma storico della rete: questi ha raccontato di un tentativo da parte della Rete Pubblica di sfilarlo alla concorrenza.

Un tentativo di RAI che nessuno conosceva: voleva accaparrarselo

A esporre tutti i dettagli della vicenda è un conduttore che senza dubbio conoscete. In coppia con il collega Ezio Greggio ha condotto numerose edizioni del programma Striscia la Notizia di Antonio Ricci, in onda tutte le sere su Canale 5. Parliamo di Enzo Iacchetti, che ha rilasciato una intervista a La Stampa.

“Noi siamo i soli a rischiare, a fare satira e controinformazione, a cambiare un pò ogni sera, in pari con la vita fuori”, ha raccontato in favore di uno dei programmi storici di Mediaset, la trasmissione di satira Striscia. Questa affermazione è stata fatta in difesa del programma dopo l’affermazione dell’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che ha parlato ultimamente di un presunto momento difficile che Striscia la Notizia starebbe attraversando in termini di ascolti. “Berlusconi farà ciò che vuole”, ha detto, poi, Iacchetti. A stupire tanti, però, sono state le sue affermazioni in merito al rapporto con RAI.

Il conduttore ai microfoni di La Stampa: ecco cosa ha raccontato…

In merito a RAI e al successo di Striscia, Enzo Iacchetti ha dichiarato: “Quando Striscia era un fenomeno da 12 milioni di telespettatori, a più riprese la Rai mi ha fatto proposte mirabolanti: per dividermi da Ezio con cui formavo una coppia imbattibile“, ha affermato. “Mi dicevano: ‘Ti diamo il doppio’ senza nessun progetto definito ma solo tanti ‘faremo, studieremo’. Io però sono un fedele, mai tradito (e me ne vanto). Che me ne frega del doppio, se sto bene dove sono?”.

Un esempio di professionalità e fedeltà: improbabile, dunque, che la coppia storica di conduttori venga divisa da proposte, qualunque esse siano. Chissà, però, se, in futuro, li vedremo insieme altrove.