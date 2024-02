400€ di multa se non hai questo documento: ai posti di blocco stanno beccando tutti

Se ti fermano ad un posto di blocco è meglio che tu abbia questo documento, altrimenti prenderai una multa davvero salata.

Essere fermati ad un posto di blocco non è mai piacevole; anche se sappiamo di avere tutto in regola c’è sempre un sottile timore di fondo di avere qualcosa fuori posto.

Ed è facile trovarsi in difficoltà, basta dimenticare un documento o anche aver saltato il pagamento del bollo per non essere in regola. E beccarsi una bella multa, anche salata.

Tenendo conto poi che il codice della strada è cambiato, magari non siamo aggiornati sulle nuove normative ed ecco che sono guai seri.

Come sta succedendo per coloro che vengono fermati e non sono in possesso, appunto, di un documento specifico. E si ritrovano a dover pagare anche 400 euro di sanzione. Vediamo di cosa si tratta.

Multa di 400 euro al posto di blocco se non hai questo documento

Prima di andare avanti e parlare di ciò che potrebbe avvenire una volta fermati per un controllo delle forze dell’ordine e non essere in regola, occorre ricordare la differenza tra posto di blocco e posto di controllo. Il primo viene designato in situazioni straordinarie e vede le forze dell’ordine impegnate a fermare e controllare tutti i veicoli circolanti in entrambi i sensi di marcia.

Il secondo invece riguarda un solo senso di marcia ed è usato come controllo appunto per auto scelte a campione, a discrezione delle forze dell’ordine. Ma cosa rischiano gli automobilisti non in regola?

La nuova normativa

Il nuovo codice della strada, che cambia per adeguarsi alle diverse esigenze, ha inasprito le sanzioni per chi non rispetta le direttive delle forze dell’ordine ai posti di blocco o di controllo, di cui abbiamo parlato prima. Inasprito in quanto già sono presenti delle norme a riguardo, che prevedono però sanzioni più basse. Quali sono i casi previsti? Nel caso in cui l’automobilista rifiuti di esibire i documenti di guida o di far ispezionare il veicolo quando gli viene richiesto, la sanzione è compresa tra 100 e 400 euro.

Per chi si rifiuta di fermarsi ad un posto di controllo e prosegue la marcia, la sanzione è compresa tra 200 e 600 euro più la decurtazione di 3 punti dalla patente, che salgono a 6 in caso di neopatentati. Peggio invece non rispettare un posto di blocco, che costerà una multa che va da 1.500 a 6.000 euro più la sospensione della patente da 3 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti sulla stessa.