Finestrino dell’auto, se ci vedi del nastro adesivo preoccupati: chiama la polizia e allontanati subito

Ancora minacce per chi possiede un autoveicolo: bisogna affrontare pericoli sempre crescenti, ecco a cosa fare attenzione.

Chi possiede un’automobile deve fare molta attenzione a una serie di elementi: ci sono molte tasse da pagare, senza pensare all’assicurazione, alla tassa di circolazione e ai pericoli di multe nei quali si può incorrere se ci si distrae alla guida.

Il codice della strada, per altro, è una normativa che bisogna conoscere a menadito per garantire la sicurezza di tutti coloro che sono in strada e per evitare di incorrere in sanzioni per negligenza o altro.

La segnaletica stradale, i semafori, i divieti sono tutti elementi che è necessario rispettare quando si guida: la legge, dunque, è già abbastanza dura da contemplare in toto senza che vi siano altri elementi di pericolo o disturbo.

Purtroppo, però, non viviamo certo in un mondo perfetto: fanno capolino molte minacce per chi ha un bene immobile tanto prezioso e altrettanto fondamentale per vivere in certe zone d’Italia. Vediamo di quali si tratta e come comprenderne i segnali.

Nastro adesivo: un segno di allarme

Grazie alle esperienze di altre persone, negli anni sono stati elencati alcuni campanelli di allarme più o meno difficili da cogliere quando si tratta di truffe o furti.

Nel caso dell’automobile, ad esempio, un brutto segno è costituito dall’eventuale ritrovamento di un pezzi di nastro adesivo (scotch) sui finestrini: vediamo cosa può accadere in questi casi.

Le minacce nascoste dietro allo scotch

Nel caso in cui tornando alla nostra macchina dovessimo trovare del nastro adesivo sui finestrini, la prima cosa da fare sarebbe contattare subito le autorità e allontanarci dal veicolo. Infatti generalmente la presenza del nastro sull’autovettura è un segno di tentato furto o raggiro.

I malintenzionati collocano, infatti, del nastro resistente in grado di tenere aperti i finestrini quanto basta per appropriarsi indebitamente del contenuto del proprio veicolo o della vettura stessa. Per questo la prima cosa da fare è allontanarsi, per evitare di trovarsi in pericolo, e contattare le autorità per farsi eventualmente aiutare. Per salvaguardare la propria automobile sarebbe ideale poterla parcheggiare in luoghi protetti, quando possibile al coperto, o in zone generalmente molto affollate e luminose, così da rendere quanto meno difficile un eventuale furto.