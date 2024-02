Metti un bicchiere d’acqua in congelatore: quello che succede non te l’aspetti

Un rimedio della nonna che torna a galla e funziona anche per la generazione più giovane: provate a mettere un bicchiere d’acqua in freezer.

Il freezer, spesso assieme al frigorifero, è uno degli elettrodomestici più utilizzati, un elemento che nelle case dei cittadini non può certo mancare visto la sua funzione di conservazione a lungo termine degli alimenti.

Il congelatore ha diversi antenati, antenati che derivano da sperimentazioni dei nostri avi: basti pensare a come in precedenza il cibo venisse conservato nel sale, ad esempio.

La tecnologia ci ha presentato una opportunità imperdibile, come sempre, e la scienza ci concede oggi di utilizzare un elettrodomestico fondamentale grazie al quale possiamo avere una scorta di cibo che andrà a male solo dopo moltissimi anni, se il congelatore viene utilizzato in modo corretto e tenuto alla giusta temperatura.

La tecnologia, però, presenta i suoi problemi, come sempre: per il congelatore c’è, però, la possibilità di risolversi grazie a un rimedio che viene dalla tradizione: ecco come la commistione tra contemporaneità e storia può essere efficace nella risoluzione dei problemi della quotidianità di questo millennio.

Basta un bicchiere d’acqua

Porre un bicchiere d’acqua in freezer può sembrare un gesto inutile: invece non si potrebbe pensare nulla di più sbagliato; per ottenere un corretto funzionamento del freezer, questo ha bisogno di una certa manutenzione, così come ne necessitano anche altri elettrodomestici come la lavatrice, la lavastoviglie o il condizionatore.

Il problema del freezer può risiedere negli strati di ghiaccio, che non consentono il corretto funzionamento del congelatore e potrebbero, quindi, portarci a gettare del cibo, moralmente ed economicamente una azione che è considerata quasi sacrilega.

Bicchiere d’acqua: un rimedio

Alcuni congelatori moderni offrono la possibilità di auto sbrinarsi spingendo solamente un pulsante. Non tutti, però, lo consentono, quindi come fare con l’accumularsi di strati e strati di ghiaccio?

Basta porre un bicchiere d’acqua con del sale al suo interno è un rimedio semplice, veloce e non dispendioso. Provare per credere: l’inserimento di questo prodotto nel freezer abbasserà lo spessore degli strati di ghiaccio nel vostro elettrodomestico. Se vogliamo, invece, sbrinare del tutto il congelatore, bisogna passare il sale grosso su tutte le superfici interne del freezer: si potrà procedere, poi, alla pulizia.