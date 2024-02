Condizionatore, sapere quanto consuma mediamente ogni mese? Resterete a bocca aperta

Un elettrodomestico davvero molto utile, soprattutto in estate con il caldo torrido: il condizionatore, ma quanto consuma?

Il condizionatore è sempre più diffuso come elettrodomestico nelle case della Penisola Italiana anche a causa del surriscaldamento globale, che sta lentamente causando un innalzamento di temperatura che potrà creare problemi molto più seri di “sentire caldo”.

Nel frattempo, il condizionatore è una buona soluzione, necessario praticamente ovunque e soprattutto in città, dove palazzi più o meno alti non consentono all’aria “fresca” di giungere in alto a meno che non si abbia una doppia esposizione, caratteristica sempre più rara per gli appartamenti di città a meno che non siano troppo grandi.

Seppure fino a qualche anno fa, quindi, non se ne avvertiva interamente la necessità e si era in grado di stare anche con il solo ventilatore acceso o persino semplicemente a finestre aperte, negli ultimi anni è difficile vivere senza condizionatore, che ci permette di respirare boccate di aria fresca e “sopravvivere” all’estate.

Solo un problema c’è per l’utilizzo del condizionatore: il suo costo. A parte il costo di istallazione e di acquisto, che è comunque una spesa cospicua, ci sono i costi delle bollette. Sappiamo finalmente in media quanto consuma il condizionatore all’ora.

Il consumo del condizionatore

Per fortuna anche quest’anno il Governo ha messo in gioco delle risorse per poter affrontare il rincaro energetico, si tratta del bonus bollette che è stato esteso fino a marzo di quest’anno.

In ogni caso, si sa che il condizionatore non è certo l’elettrodomestico più economico: infatti esso consuma abbastanza. Ma sappiamo in media quanto consuma all’ora? Secondo una stima il costo è piuttosto alto, vediamo di quanto.

I consumi medi all’ora

Secondo una veloce stima, il climatizzatore consuma, considerando in media circa 0.7 kW, circa 32 centesimi all’ora! Tutto sommato, però, il condizionatore non è l’elettrodomestico che consuma più di tutti, anzi.

Costi piuttosto alti sono quelli dell’aspirapolvere e soprattutto, tra i più alti di tutti, quello della stufetta elettrice, che raggiunge i 90 centesimi all’ora. Una buona idea per cercare di contenere i consumi consiste nello scegliere sempre elettrodomestici alla più alta classe d’efficienza energetica, che consumeranno sensibilmente meno rispetto a quelli di classe d’efficienza energetica più bassa (come una classe G, ad esempio). Nello specifico, per il climatizzatore è bene tenere conto di quale sia la temperatura a cui esso funziona.