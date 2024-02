Addio gas e pannelli solari, con questa soluzione hai acqua calda e non ti arrivano bollette: una svolta epocale per le famiglie italiane

Sempre più famiglie cercano di risparmiare sulle bollette. E hanno trovato una soluzione economica e facile per produrre acqua calda.

Oggi risparmiare sulle spese di casa è prioritario per le famiglie italiane che cercano il modo migliore per far quadrare i conti.

Ma se affitto, mutuo e altri tipi di uscite sono fissi e non possiamo in alcun modo variarli, ce ne sono alcune su cui possiamo agire, limitando i consumi.

La spesa alimentare per esempio, scegliendo negozi più economici. Ma anche le bollette, che oggi con il mercato libero hanno tariffe sempre più concorrenziali.

Inoltre c’è sempre più attenzione all’energia green ed ecologica, quindi chi può permetterselo ha scelto di utilizzare pannelli solari e simili. C’è un sistema che consente di produrre acqua calda e dare un taglio alle bollette. Scopriamo qual è.

Gas e pannelli solari addio: ecco il sistema più economico

L’acqua calda in casa è necessaria e oggi per la maggior parte gli edifici sono dotati di caldaie a gas. Altamente inquinanti, nonché abbastanza impattanti sulla spesa, per fortuna non sono l’unico metodo a nostra disposizione. Negli ultimi anni i pannelli solari sono la scelta che va per la maggiore, soprattutto grazie ai numerosi incentivi offerti dallo Stato per chi sceglie energie rinnovabili. L’impianto solare è composto da pannelli solari posti generalmente sul tetto, e un serbatoio che viene riscaldato per produrre acqua calda sanitaria.

Anche la pompa di calore è un ottimo metodo che non prevede l’utilizzo del più inquinante gas. Solitamente è usata per riscaldare l’ambiente, e a questa si unisce anche l’impianto per la produzione di acqua calda, che però è separato. In questo modo potremo usarla anche d’estate, chiudendo quella utilizzata per il riscaldamento domestico.

Produrre acqua calda senza pagare le bollette

Infine c’è un altro sistema per la produzione di acqua calda domestica che consente di risparmiare notevolmente sulle bollette. Si tratta della stufa a pellet idro. Possiamo trovare in commercio diversi tipi di impianto a seconda dalle esigenze di ogni nucleo familiare, che oltre a riscaldare l’ambiente producono acqua calda.

La stufa a pellet idro può essere in pratica collegata all’impianto idraulico oltre che a quello di riscaldamento, e in questo modo possiamo riscaldare la nostra casa e produrre anche acqua calda sanitaria mediante la semplice combustione di pellet. Questa è una scelta davvero poco impattante sui costi fissi per la casa, e in più non è inquinante per l’ambiente.