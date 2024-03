Arriva il primo bonus senza limiti di redditi, prendi 325€ ogni mese per anni: te lo devono dare per legge

Esiste una buona notizia per tutti coloro che vogliono beneficiare di 325 euro al mese senza dover dimostrare alcun reddito ISEE.

Sono molte le novità di quest’anno nella nuova Legge di Bilancio, dove sono stati inseriti sostegni e bonus volti a migliorare la situazione economica spesso altalenante delle famiglie. Tra Innalzamenti vari delle soglie ISEE (adeguati all’attuale inflazione), e la presenza della possibilità di detrazioni su servizi come la ristrutturazione di un’abitazione, vi sono diversi escamotage, sebbene poco conosciuti, per garantirsi un’entrata aggiuntiva. Questa somma, è possibile ottenerla senza aver dimostrato alcun ISEE, seppur collegata lo stesso allo Stato.

Questa sorta di bonus (se così vogliamo chiamarlo) è concesso ai piccoli risparmiatori, che non si arrendono alla situazione economica attuale, ma vogliono garantirsi un’entrata aggiuntiva in maniera stabile e duratura nel tempo. Non si tratta né di formule come la pensione integrativa (che consente di alzare la futura somma della pensione), ma nemmeno dei canonici libretti postali. In questo caso la tutela arriva direttamente dal governo, con una formula da tutta da scoprire.

Come garantirsi un’entrata di 325 euro al mese

Ogni entrata economica ha il suo nome, che si tratti di uno stipendio, di un bonus o di una somma percepita dall’affitto, avere una sicurezza per il presente e per il futuro è una garanzia da ino sottovalutare. I BTP Valore, o Buoni del Tesoro Poliennali, non sono altro che titoli di Stato emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questi, sono progettati principalmente per i piccoli risparmiatori, offrendo loro la possibilità di investire in un prodotto finanziario sicuro e soprattutto, relativamente stabile.

Su questo vogliamo soffermarci, poiché i BTP Valore sono considerati investimenti sicuri in quanto sono emessi dallo Stato italiano e hanno il sostegno del governo. Ciò significa che c’è una bassa probabilità di default sul pagamento degli interessi o del capitale investito. Questi offrono ai piccoli investitori un tasso di interesse cedolare, che è il rendimento che ottengono periodicamente sotto forma di cedole. Queste cedole vengono pagate trimestralmente, il che significa che gli investitori ricevono pagamenti regolari nel corso dell’anno. Il tutto, con una scadenza di 6 anni.

Quanto bisogna investire per ottenere 325 euro al mese

In un comunicato stampa N° 27 del 23/02/2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la terza emissione del BTP Valore, ha avuto luogo da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo. Senza entrare nel dettaglio per chi non mastica l’argomento, con una quota minima di investimento di 10.000 euro, gli investitori potranno ottenere cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito. Il tutto si traduce in circa 325 euro al mese in più per 6 anni.