Lo paghi sempre uno sproposito, finalmente da Eurospin l’ho trovato a meno di 20€: posso avere tutto sotto controllo finalmente

Un prodotto all’avanguardia a meno di 20 euro? Eurospin lo rende possibile, ma solo per questa settimana: potrai tenere tutto sotto controllo.

Se chiedessimo al cliente medio cosa lo spinge ad andare ad acquistare da Eurospin, probabilmente le risposte sarebbero molteplici. Questa catena di discount, infatti, offre da diversi anni risparmio e qualità; un connubio perfetto per la cosiddetta ‘spesa intelligente’ che da diverso tempo ha convinto milioni di consumatori.

Ma Eurospin è questo e molto altro. Oltre ad offrire diversi prodotti di generi alimentari e cura della persona, da sempre mette a disposizione dispositivi elettronici, piccoli e grandi elettrodomestici, nonché componenti d’arredo e arredo stesso. Nonostante ciò, la catena di discount non smette mai di stupire, offrendo sempre qualcosa di innovativo. Stavolta ad aver catturato l’attenzione dei clienti che si sono imbattuti in volantino, è stato un apparecchio comunemente venduto a cifre elevate, che ad oggi è alla portata di tutti all’incredibile prezzo di 17,99 euro.

Smartwatch Bluetooth Eurospin a soli 17,99 euro

Sembra quasi impossibile, ma questa settimana Eurospin ha voluto fare un bellissimo regalo ai suoi clienti. L’Watcheasy Orologio multifunzione smartwatch bluetooth è un esemplare testimonianza di come l’azienda sia diventata un punto di riferimento per gli acquisti a 360° per lo shopping. Oltre a garantire prodotti di alta qualità a prezzi convenienti, si contraddistingue per l’introduzione di soluzioni innovative, volte a migliorare la vita quotidiana dei consumaatori nel rispetto delle loro tasche.

Watcheasy Orologio multifunzione smartwatch bluetooth: le funzioni

Questo orologio bluetooth è uno degli articoli che ha attirato particolarmente l’attenzione questa settimana. Dotato di uno schermo a LED a colori da 1,3 pollici e di un pulsante touch per una navigazione intuitiva, lo smartwatch di Eurospin offre una serie di funzioni avanzate che lo rendono indispensabile per chiunque sia attento alla propria salute e al proprio stile di vita.

Tra le principali caratteristiche vi sono la capacità di monitorare il battito cardiaco, la pressione sanguigna e l’ossigeno nel sangue, il sonno, le calorie bruciate, i passi e la distanza percorsa. Grazie a queste funzioni, coloro che lo possiedono possono avere un quadro completo del proprio stato di salute e dell’attività fisica svolta, consentendo loro di prendersi cura di sé in modo più consapevole e mirato.

L’offerta è iniziata l’11 marzo e ha una settimana di validità, salvo esaurimento scorte. Per gli amanti dello shopping, ricordiamo che è possibile acquistare numerosi prodotti Eurospin presenti anche nel suo shop online.