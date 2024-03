Bollo auto 2024, arrivano le esenzioni: questa è la lista ufficiale | Controlla se anche tu puoi evitarlo

Anche per il 2024, milioni di automobilisti sono esenti dal bollo auto: la lista completa di chi non dovrà pagarlo.

Si parla ancora di bollo auto, una delle imposte più discusse in questi anni dagli automobilisti. Come molti sapranno, la nota tassa automobilistica è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, ad eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, per le quali è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Ma partiamo dalla base. Chi deve pagare questa tassa? Coloro che risultano come proprietari del veicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) alla scadenza prevista per il pagamento. Questo include anche gli utilizzatori, gli usufruttuari o gli acquirenti con patto di riservato dominio, ad esempio in caso di leasing o acquisto a lungo termine.

Chi è esente dal bollo auto 2024: la lista aggiornata

Per questo 2024, coloro che possono usufruire della totale esclusione dal pagamento sono: le automobili di proprietà di persone disabili che soddisfano i requisiti della legge 104; i veicoli intestati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale; le auto storiche ultratrentennali e le minicar. Inoltre, è bene ricordare che i veicoli elettrici sono esenti per i primi 5 anni dall’immatricolazione (7 anni in Campania). Inoltre, le vetture consegnate ai concessionari per la rivendita sono anch’esse esenti.

Oltre a questo, è bene sapere che in diverse regioni (Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta) sono esenti anche i veicoli con alimentazione esclusiva a GPL, gas metano o ibrida; in Puglia, i veicoli interessati da furto o demolizione. Analogamente, in Toscana, i proprietari di veicoli destinati al soccorso sanitario, veicoli di organizzazioni di volontariato e organizzazioni non governative non devono pagare il bollo auto.

Per quanto riguarda l’esenzione per le ONLUS, è valida anche nella provincia di Trento e nelle regioni di Basilicata, Emilia Romagna e Lombardia. Infine, per le auto storiche ultraventennali è prevista una riduzione del 50% del bollo, mentre sopra i 29 anni sarà concessa l’esenzione totale.

Come risparmiare sul bollo auto

Per coloro che non beneficiano dell’esenzione e devono pagare la tassa automobilistica, è possibile risparmiare optando per la domiciliazione bancaria. In alcune Regioni, infatti, questo metodo di pagamento offre uno sconto percentuale sul prezzo previsto. Ad esempio, nella Lombardia è possibile ottenere uno sconto del 15%, mentre in altre Regioni come la Campania, lo sconto per la domiciliazione è del 10%. Domiciliare questa tassa pare non solo semplificare il processo di pagamento, ma consente anche di ottenere un vantaggio economico significativo, da non sottovalutare in questo periodo storico.