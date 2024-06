Batteria auto, con il trucco della frizione si accende sempre: addio meccanico

Un trucco infallibile per far accendere la vostra auto nonostante i problemi con la batteria? Eccolo qua, mai più a riparare.

Ci siamo ritrovati tutti almeno una volta nella vita lasciati a piedi dalla nostra auto la cui batteria, per un motivo o per un altro, si era scaricata o comunque non funzionava più.

Questa eventualità può essere più o meno pericolosa a seconda di dove ci si ritrova con l’auto che non parte più, in base a chi si trova con noi, insomma, i fattori sono davvero moltissimi.

Ad esempio, se siamo in viaggio con amici o parenti con un’altra auto, allora basta avere dei cavi sempre in macchina per rimediare: attaccando la batteria della macchina carica all’altra è possibile far ripartire il mezzo – a meno che, ovviamente, non ci siano problemi più profondi.

Non solo: vi consigliamo un trucco per fare sì che la batteria si riavvii senza necessità di contattare un professionista del settore. Ecco come si fa, è facilissimo.

Il trucco della frizione

Anche i meno appassionati e i più ignoranti sanno che una parte molto importante dell’auto è proprio il pedale relativo alla frizione, che in questo caso può esserci di fondamentale aiuto.

Infatti nel caso in cui non siamo provvisti di cavi oppure non c’è nessuna possibilità di collegarli alla batteria di un’altra vettura, allora c’è un altro metodo per tentare di far ripartire l’auto: ecco qual è.

Il metodo della spinta

Per attuare questo metodo alternativo bisogna ingranare la seconda marcia e muovere a mano il mezzo, spingendolo, fino a fargli raggiungere i 15 o i 20 chilometri orari. Una volta raggiunta questa velocità, chi è al posto di guida può finalmente lasciare libera la frizione, il che farà sì che l’automobile si avvii.

Che ricarichiate la batteria con i cavi o che riusciate a far ripartire l’automobile con una buona spinta, in tutti i casi è necessario mantenere il motore acceso e far camminare l’auto per almeno 15 o 20 minuti per fare sì che non si possa andare incontro a un nuovo problema una volta che vi rifermerete. Non avrete più bisogno di chiamare un carro-attrezzi né un meccanico: si tratta di due procedure molto semplici che possono essere attuate fintanto che almeno due persone siano presenti – una al posto di guida, l’altra che spinga.