Portiera dell’auto, questa funzione la conoscono solo i meccanici: la userai tutte le mattine

Sono molti gli elementi noti che compongono un’auto, ma in pochi conoscono una funzione segreta all’interno della portiera.

Ogni automobilista sa che all’interno della propria auto sono presenti numerosi elementi meccanici; alcuni vengono utilizzati ogni giorno, altri invece, sono un mistero per gli stessi proprietari del veicolo. Questo però, non determina la loro importanza. Solo perché alcuni componenti sono più ‘nascosti’ di altri, non significa che non siano utili per lo stesso conducente; anzi, la loro scoperta può semplificare la quotidianità del proprietario del veicolo.

A essere protagonista, in questo caso, è la portiera. Come noto, il suo utilizzo è quello di fare entrare e uscire passeggeri e conducente, fornendo una chiusura sicura e stabile durante la guida.

All’interno di una portiera sono presenti diversi elementi, tra cui lo stereo, il tasto dei finestrini e una tasca per inserire eventuali oggetti. Oltre a questo, è possibile notare il meccanismo della serratura: la maniglia per aprire la portiera dall’interno e quella per aprire dall’esterno. Inoltre, un sistema di bloccaggio o immobilizer e il regolatore degli specchietti, meccanico o elettrico. Niente di più, niente di meno, si potrebbe pensare. Eppure, in questa struttura complessa, vi è un dettaglio che passa spesso inosservato, a meno che non capiti di rompersi, causando non poche problematiche alla portiera. Ci stiamo riferendo al gancio dello sportello.

Cos’è il gancio dello sportello

In pochi ci fanno davvero caso, ma c’è un piccolo componente in tutte le auto che gioca un ruolo fondamentale ogni volta che viene chiusa la portiera. Parliamo del gancio dello sportello, un pezzo metallico che sporge dalla base del telaio, esattamente dove la portiera si chiude. Questo gancio, apparentemente insignificante, è in realtà un elemento chiave per la sicurezza e il comfort del veicolo.

In primo luogo, il gancio dello sportello ha una funzione essenziale: garantire che la portiera si chiuda correttamente. In pratica, la portiera dell’auto presenta un incavo che si incastra perfettamente nel gancio attaccato al telaio. Quando chiudiamo lo sportello, questo si aggancia in modo sicuro, proprio come un meccanismo di chiusura antipanico. E quando si aziona la maniglia per aprire la portiera, il fermo si libera permettendoci di aprire lo sportello senza problemi. Ma il gancio non serve solo a chiudere la portiera.

Un gancio, molteplici funzioni

Su alcuni SUV (e non solo) può essere utilizzato per fissare un supporto che funge da pedana, aiutandoci a salire per accedere al portabagagli sul tetto. Un piccolo dettaglio che può fare una grande differenza, soprattutto se si desidera lavare il tetto dell’auto o si vuole viaggiare con tutta la famiglia e con le numerose valigie da posizionare sopra al telaio.

Nonostante sembri un pezzo robusto, il gancio dello sportello richiede un po’ di attenzione. Questo è fissato con una o due viti che, col tempo, possono allentarsi. Se ciò accade, il gancio può spostarsi, causando una chiusura non ermetica della portiera. Questo significa che, anche se la portiera sembra chiusa, potrebbe lasciare passare rumori fastidiosi e, peggio ancora, l’acqua piovana.

Quando si porta l’auto dal meccanico per un tagliando, uno dei controlli di routine che viene effettuato riguarda proprio il serraggio del gancio dello sportello. Se si nota che la portiera non si chiude come dovrebbe, il problema potrebbe essere proprio lì. In questo caso, è meglio rivolgersi al proprio meccanico di fiducia, che provvederà a stringere le viti e a riposizionare correttamente il gancio, assicurando così una chiusura perfetta e sicura.