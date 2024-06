test visivo, le grandi menti in 5 secondi trovano la lettera diversa: se ci riesci sei come Elon Musk

Solo cinque secondi per sapere qual è il tuo livello di intelligenza visiva: pochissimi sono riusciti a risolverlo in così poco tempo.

Sono numerosi i test online che permettono di allenare il proprio spirito di osservazione e di misurarsi con alcune delle proprie capacità logiche o percettive.

Allo stesso modo ci sono numerosi quiz e test che riguardano la personalità, seppure bisognerebbe, in questi casi, sempre capire se si tratti di test attendibili prima di dare qualunque tipo di credibilità ai risultati.

Per non parlare poi dei test di puro svago come “quale personaggio della seria tv del momento sei?” oppure “che animale sei?”: insomma, in questo caso si tratta di test molto divertenti che è possibile fare nei momenti di svago anche insieme agli amici più stretti o durante una festa.

Oggi, invece, proponiamo un test molto veloce per il quale non serve carta e penna: si tratta di un test sulla intelligenza e la percezione visiva per il quale vi sono concessi solamente 5 secondi per dimostrare di essere al di sopra della norma.

Un test visivo

L’intelligenza visiva ovviamente è solamente una delle numerose intelligenze che esistono, seppure alcune di queste godano di maggiore importanza nella società – una importanza puramente di tipo culturale, che è stata attribuita a certe abilità più che ad altre spesso in virtù di uno sterile utilitarismo.

Avere una buona capacità di osservazione, comunque, può essere utile in moltissimi campi della vita e influisce spesso anche sulla velocità dei nostri riflessi. Grazie a questo test è possibile anche stimolare le proprie capacità cognitive, oggi troppo spesso sopite per via dei numerosi stimoli superficiali che riceviamo giornalmente. Se avete già un cronometro o un telefono alla mano, impostate i cinque secondi di tempo e trovate, tra quelle le Q, l’unica O presente.

L’intelligenza visiva

Avete trovato l’unica O presente? Se lo avete fatto entro i 5 secondi consigliati, allora complimenti, siete al di sopra della media per quanto riguarda l’intelligenza visiva.

Se, invece, la avete trovata dopo i cinque secondi, allora è ottimo comunque: ci sono persone che sembrano non riuscire a trovarla nonostante tutto il tempo del mondo. L’importante è allenare le proprie abilità visive e percettive evitando di lasciare in standby il nostro cervello che riceve gli stimoli esterni con un pericolosa passività.