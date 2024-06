Cellulare, se lo metti in carica così è un suicidio: disintegri la batteria

Gli esperti ci spiegano come uno scorretto uso della carica potrebbe danneggiare il nostro cellulare in maniera irreversibile.

Gli smartphone di oggi sono delicati, ma è la batteria a essere uno dei componenti più soggetti all’usura. Ad oggi, le batterie sono più resistenti del passato grazie alla loro composizione agli ioni di litio, ma uno scorretto utilizzo non solo porta a una minor durata delle stesse, ma addirittura alla necessità di una sostituzione.

Ma come fare per far perdurare la resistenza della batteria? In questo caso si potrebbe riformulare la domanda chiedendosi cosa non fare per far sì che la batteria si consumi. La risposta esaustiva a queste domande arriva direttamente dagli esperti, tra cui coloro che di batterie ne costruiscono centinaia ogni giorno.

Batterie e ricarica del cellulare: gli errori più comuni

Sarà capitato a tutti di notare che, dopo alcuni mesi dall’acquisto, la batteria del proprio cellulare non è più performante come un tempo. Sebbene possa sembrare un’impressione, questo si rivela veritiero: quando viene superato un certo numero di cicli di carica e scarica completi (solitamente 500), la batteria inizia a perdere efficienza.

Un destino segnato, si potrebbe pensare, ma la verità è che ad andare a infierire su questo processo sono le nostre cattive abitudini: alcune deleterie. In prima battuta, le batterie al litio andrebbero mantenute tra il 20% e l’80% per rallentare il deterioramento della batteria: non necessitano di raggiungere il 100% di ricarica, ma non dovrebbero neanche arrivare allo 0%.

Un altro errore comune è quello di utilizzare la ricarica rapida: per quanto possa sembrare comoda, può aumentare la temperatura della batteria e accelerarne il deterioramento. Quando possibile, meglio evitarla ed utilizzare solamente carica batterie originali e certificati. Infine, due colossi del settore ci spiegano come una pratica comune possa essere una delle cause maggiori del deterioramento della batteria.

Non caricare la batteria quando fa troppo caldo

Ora che ci avviciniamo all’estate, questo consiglio può rivelarsi più utile del previsto. Per caldo, però, si intende sia il calore del sole che il surriscaldamento da utilizzo.

Google, in una sua pagina di supporto, afferma che la batteria si scarica molto più velocemente quando è calda, anche se non si sta utilizzando il dispositivo. Questo tipo di consumo può danneggiare la batteria. Apple, dal canto suo, raccomanda di evitare di esporre l’iPhone a temperature superiori ai 35 °C, in quanto possono ridurre la durata della singola carica, oltre a rovinare la batteria nel complesso.

Infine, il colosso tecnologico consiglia anche di non caricare la batteria se il cellulare si è surriscaldato, per esempio dall’eccessivo utilizzo o dalla potenza richiesta per determinati giochi, anche se la temperatura ambientale non è elevata.