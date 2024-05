Benzina, da domani falla solo a quest’ora: ti costa di meno | I benzinai lo nascondono

Non tutti sanno che vi sono orari in cui fare benzina è più conveniente: ecco quali sono, basta buttare così lo stipendio.

La diffusione dei mezzi privati è ormai ampissima, e quasi tutti oggi hanno un’automobile o un ciclo motore, pertanto questi mezzi devono essere mantenuti secondo la legge.

Sappiamo che già molti soldi vengono utilizzati per la revisione obbligatoria del mezzo, per l’assicurazione dello stesso e per la tassa di circolazione annuale, ovvero il bollo: già soltanto queste spese giungono a cifre davvero ingenti.

Bisogna poi considerare, ovviamente, il carburante, che negli ultimi anni ha subito oscillazioni di prezzo che sono giunte a sfiorare cifre al litro assurde, soprattutto per quanto riguarda la benzina, più cara generalmente rispetto al diesel e altri tipi di carburante per auto.

Molti, infatti, sono i possessori di un mezzo che hanno scelto un impianto a gas, ibrido con benzina o diesel, e molti altri hanno deciso di comperare direttamente una macchina elettrica, una scelta favorita anche dalla maggiore diffusione di colonnine per la ricarica. Se hai una macchina a benzina, però, ci sono dei metodi per spendere meno: uno di questi è recarsi a fare benzina in specifici orari.

Un orario in cui risparmiare

Per risparmiare, una delle accortezze da mettere in pratica è quella di evitare di farsi servire da un operatore, ricorrendo al self service così da non pagare il sovrapprezzo legato al servizio erogato, coprendo quindi solo il costo del carburante.

Un’altra strategia da mettere in atto è quella di recarsi al distributore nelle ore notturne: ecco perché è così conveniente.

La convenienza della notte

Eccoci a chiarire perché è più conveniente mettere carburante di notte. Bisogna tenere presente che il motore utilizza la benzina a chilogrammi, una unità di misura sulla quale influisce la temperatura in quando va a condizionare il volume del liquido.

Pertanto, se ci rechiamo di notte a far benzina, quando la temperatura è senza dubbio più bassa, risparmieremo il 3% del costo rispetto alle ore diurne. Ricordiamoci ancora una volta di utilizzare il self service per evitare di pagare i costi del servizio, inoltre, di notte troveremo anche meno fila e potremo guadagnare, dunque, anche in termini di tempo. Siete pronti a mettere in atto questi consigli?