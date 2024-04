Queste professioni sono il paradiso: lavori poco e guadagni tanto | La 3° possono farla tutti

Se guadagnare tanto lavorando la metà del tempo è il tuo sogno nel cassetto, queste professioni potrebbero fare al caso tuo.

Lavorare di meno e guadagnare di più sembra per tanti un obiettivo irrealizzabile; da sudare nel tempo e talvolta raggiunto solo da chi baciato da un colpo di fortuna. Il sudore, certo, non può mancare, ma possiamo dire che alcune scelte possono essere la chiave per ottenere la vita che davvero desideriamo.

Il fenomeno post-pandemia

Il concetto di work-life balance, ovvero l’equilibrio tra lavoro e vita privata, sta diventando sempre più rilevante nel contesto attuale del mondo del lavoro. La pandemia ha innescato un fenomeno noto come le ‘Grandi dimissioni’, portando così a una rivalutazione della necessità di avere un maggior equilibrio lavoro-vita privata.

È vero che uno stipendio più alto può spesso significare una maggiore responsabilità e quindi una settimana lavorativa più intensa, ma in alcuni casi il lavoro appare alquanto leggero e permette la flessibilità necessaria per decidere quando e come lavorare. A tal proposito, potremmo citare la classica legge di attrazione (attrai ciò che pensi), ma la verità è che non basta desiderare qualcosa; bisogna anche sapere dove indirizzare la nostra carriera.

Le professioni redditizie con il miglior bilancio vita-lavoro

La ricerca di un lavoro remunerativo senza dover sacrificare troppo tempo e energie è sempre stata diffusa. Fortunatamente, esistono delle carriere che offrono un equilibrio ottimale tra stipendio e ore lavorate, consentendo di guadagnare di più senza stress eccessivo.

Sviluppatore di software (freelance): i freelance, si sa, possono gestire il loro tempo e scegliere progetti ben retribuiti, specialmente se esperti in linguaggi di programmazione richiesti. Retribuzione media? Dai 50 150 euro all’ora. Copywriter o scrittore freelance: se si possiede buone doti di scrittura, con questa professione si può essere pagati per commissione con flessibilità nella scelta dei progetti e un reddito commisurato all’efficienza. Il guadagno medio si aggira dai 10.000 ai 50.000 euro l’anno. Esperto in automation marketing: questa è alla portata di tutti, poiché basta comprendere il meccanismo di automatizzazione dei processi di marketing. Il guadagno, per giunta, si rivela alquanto interessante: da 30.000 a 70.000 euro all’anno. Trader sui mercati finanziari: in questo settore guadagni con un impegno orario limitato grazie alla compravendita di strumenti finanziari. Tuttavia, a non essere limitato sembra essere il guadagno: da 50.000 a oltre 100.000 all’anno, in media. Consulente di gestione: questa figura aiuta le aziende a migliorare le prestazioni con progetti ben retribuiti e una certa flessibilità lavorativa. Il guadagno dipende dall’esperienza e dalla bravura: si aggira in media dai 30.000 a oltre 100.000 euro all’anno. Investitore immobiliare: con questa professione è possibile ottenere ritorni finanziari dall’acquisto e gestione di proprietà immobiliari. Il guadagno, in questo caso, è molto variabile: da poche migliaia di euro all’anno a oltre il milione di euro, in base alla propria bravura. Optometrista: questa figura professionale è davvero interessante, poiché esamina gli occhi e offre cure oculistiche primarie. Non è necessaria alcuna laurea, ma determinati corsi per apprendere appieno l’anatomia dell’occhio. Il tutto con un buon stipendio: da 30.000 a 70.000 all’anno.