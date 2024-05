Strisce blu gratis, ti basta far scrivere questo sul libretto | La nuova legge

Una semplice informazione sul libretto di guida è tutto ciò che serve per accedere ai parcheggi con le strisce blu in maniera gratuita.

Uno degli argomenti più caldi dei cittadini alla guida è proprio il parcheggio in città, o meglio, la sua carenza negli ultimi anni. Se le strisce blu dapprima erano riservate solamente ai centri storici, ad oggi si sono espanse anche nelle zone residenziali, generando un certo scompiglio tra i cittadini.

Le vecchie strisce bianche si sono quindi colorate di blu, indicando la necessità di pagare un ticket per la sosta. Tuttavia, bisogna stare attenti anche all’orario: se si paga il parcheggio per un’ora, non è possibile eccedere di tempo senza il rischio di incorrere in un’ipotetica visita dalla Polizia Stradale. Insomma, sebbene l’obiettivo dei Comuni sembra essere “la valorizzazione delle zone urbane”, questa condizione è diventata alquanto destabilizzante sia per ipotetici turisti che per gli stessi residenti.

Una situazione, questa, ormai nota da diversi anni, ma ciò che molti non sanno è che vi è la possibilità di sostare sopra alle strisce blu in maniera gratuita.

Quando non si è tenuti a non pagare le strisce blu

In primo luogo, partiamo dal presupposto che non pagare il parcheggio con strisce blu quando non si hanno i presupposti, espone inevitabilmente al rischio di incorrere in sanzioni e, nella peggiore delle ipotesi, alla rimozione forzata del mezzo. Tuttavia, c’è anche un’altra faccia della medaglia: se nelle vicinanze dei parcheggi a pagamento non ce ne sono liberi, il possessore del veicolo ha il diritto a richiedere il ricorso per un’eventuale sanzione. Il Comune, infatti, è tenuto a garantire parcheggi liberi nelle vicinanze, ma non si prende alcuna responsabilità se questi risultano occupati.

Inoltre, è possibile non pagare nel caso in cui la colonnina del ticket non funzioni o sia comunque malfunzionante. Ovviamente, per far sì che questo sia valido, non deve esserci alcuna colonnina nelle vicinanze. Oltre a questo, esiste un altro caso, dove non solo si è tenuti a non pagare, ma non si è nemmeno soggetti a sanzione.

Le auto elettriche non pagano le strisce blu

Il decreto infrastrutture dispone che le auto elettriche e ibride siano esentate dal pagamento del parcheggio, anche nelle zone contrassegnate dalle strisce blu. La misura è stata adottata per stimolare l’acquisto di vetture a basso impatto ambientale, incoraggiando così il passaggio verso forme di mobilità più sostenibili per l’ambiente. Questa tipologia di auto infatti, è esente anche dal pagamento del bollo auto e ha l’accesso gratuito nelle zone ZTL.