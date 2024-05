Termosifoni, questo trucco illegale non ti fa arrivare la bolletta: ti basta una mano per arrivare a costo zero

Molte persone manomettono i propri termosifoni con lo scopo di azzerare il contatore: il trucco dei furbetti del calorifero.

La stagione fredda sembra essere ormai un vago ricordo, ma questo periodo primaverile non è esente da settimane alquanto traballanti, caratterizzate da giornate estive e altre decisamente più fredde. In questo contesto milioni di persone non se la sentono ancora di rinunciare ai termosifoni accesi, pur consapevoli che tale scelta si rivela in un certo senso inopportuna.

Per fortuna il periodo della pandemia da Covid-19, dove i costi delle bollette sono arrivate alle stelle, sembra ormai un vago ricordo. Tuttavia, proprio in quel frangente milioni di furbetti hanno attuato un sistema davvero singolare per ovviare al problema dei costi. Questo, manomettendo i caloriferi stessi.

La manopola dei termosifoni

Come ormai noto, dal lontano 31 dicembre 2016, è diventato obbligatorio per legge installare valvole termostatiche su tutti gli impianti di riscaldamento. Queste permettono di risparmiare sulle bollette dell’energia a gas metano e offrono maggiore autonomia nella regolazione della temperatura all’interno degli ambienti domestici. Oltre alle valvole termostatiche, si associano i contabilizzatori di calore. Questi strumenti, installati su ogni termosifone, registrano l’energia consumata da ciascun radiatore, consentendo di monitorare la distribuzione del calore all’interno dell’edificio.

Tuttavia, dove vi è tecnologia, qualcuno trova sempre il modo per manometterla.

Il trucco per manomettere i termosifoni

Il funzionamento dei contabilizzatori di calore è semplice: posizionati sulla superficie del termosifone, misurano direttamente il calore emesso. Questo consente di calcolare con precisione il consumo effettivo del termosifone e di determinare la spesa energetica di ogni famiglia all’interno del condominio. In questo modo, ogni inquilino paga solo ciò che ha effettivamente consumato, escludendo la quota energetica comune a tutti i condomini.

Da qui, moltissime persone sono state scoperte ad alterare proprio i contabilizzatori, così da per ridurre illegalmente le bollette. Questo atteggiamento non solo si rivela immorale, ma costituisce un reato penale. Manomettere i contabilizzatori, ad esempio svitando le viti di fissaggio, è un comportamento illecito che può portare a sanzioni severe in base agli articoli 624 e 625, comma 2, del Codice Penale.

Per risparmiare legalmente sull’energia, sarebbe meglio adottare alcune strategie tra cui la regolazione della temperatura e migliorare l’isolamento termico nella propria casa, così da evitare fuoriuscite di calore. Da qui l’importanza di porte e finestre ben sigillate.

In conclusione, se da una parte manomettere i contabilizzatori si rivela una pratica comune e semplice da attuare, ancor più semplice sembra essere la possibilità di venire scoperti e dover pagare conseguenze legali non di poco conto.