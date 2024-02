Bollette luce e gas, da ora puoi detrarle dalle tasse: te le ritrovi in dichiarazione dei redditi | Ecco come fare

Il problema delle bollette sempre più care da oggi puoi evitarlo chiedendo la detrazione delle tasse: ecco cosa fare

Il caro vita è ormai un problema che investe migliaia di famiglie e sembra non voler arrestarsi. Questi rincari tra i tanti settori che hanno coinvolto hanno influito notevolmente sulle bollette della luce e del gas.

I costi dell’elettricità e del gas infatti, sono aumentati spaventosamente mettondo in difficoltà i cittadini soprattutto i più fragili economicamente. Tali aumenti oltre a pesare sull’equilibrio economico familiare hanno ripercussioni indirette anche sul costo delle materie prime. Basti notare come negli ultimi mesi, recandosi ai supermercati o ai negozi sia visibile un incremento spropositato dei prezzi.

Questo incremento è dovuto con una visita del mercato energitica a livello europeo che è iniziata con il Covid e che ha proseguito con la guerra in Ucraina.

Per fortuna per i consumatori si è aperto un piccolo spiraglio di luce che prevede delle agevolazioni per loro di cui prima non potevano beneficiare. In questo specifico caso il risparmio che si potrà ottenere sarà indiretto ma comunque efficiente. Scopriamo dettagli maggiori.

Il bonus per le famiglie in difficoltà

Come anticipato, le bollette incidono in maniera negativa sul budget familiare ed è per questo che lo Stato è intervenuto mettendo a disposizione delle famiglie una serie di bonus che consentono di sostenere una spesa che non sia opprimente per la popolazione. Essendo luce e gas due beni fondamentali all’interno della casa e considerando il loro continuo aumento, sono stati pensati dei supporti per contrastare il disagio economico.

Le famiglie che si trovano in un’oggettiva difficoltà economica possono richiedere quindi entrambi i bonus. Occorre però essere in possesso di determinati requisiti ISEE, specificatamente indicati dalla normativa. In particolare l’isee non deve superare i 12.000 € annui, per le famiglie più numerose il limite sale a 20.000 € annui.

Chi può richiedere le detrazioni delle bollette sul 730

Il metodo di cui si è accennato in precedenza è quello di detrarre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas direttamente sul 730 dell’anno. La detrazione di cui si può beneficiare è pari al 50% delle spese totali sostenute.

Tuttavia, tale possibilità di ottenere questo beneificio, è limitato ai soli liberi professionisti e alle imprese. Per queste categorie ovviamente, non è possibile andare a detrarre le spese sostenute per un’utenza domestica. Questo è valido anche nel caso in cui l’attività sia svolta da casa. Il contratto per cui si va a richiedere la detrazione deve essere tipo business.