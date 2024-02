Lavatrice, aggiungi questa cosa al cestello: il risultato è impressionante | Capi perfetti in pochissimo tempo

Esiste un piccolo trucco da applicare prima di azione la tua lavatrice che renderà i tuoi capi ancora più puliti: ecco qual è

Uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle nostre case è senza dubbio la lavatrice. Attraverso il suo funzionamento è possibile infatti lavare gli indumenti in maniera semplice e veloce.

Rispetto ad altri elettrodomestici quali ad esempio la lavastoviglie, fare a meno della lavatrice è diventato davvero difficile, soprattutto in seguito agli ultimi modelli presenti sul commercio che consentono di risparmiare energia e lavare il vestiario con la modalità “eco”.

Quando si parla di lavare i vestiti in lavatrice, però, ci si assicura quasi sempre di avere il detersivo migliore in grado di eliminare ogni macchia da abbinare ad un’ammorbidente che lascia i capi morbidi e super profumati.

Non tutti però sanno, che esistono delle alternative naturali a questi prodotti chimici che garantiscono in egual maniera pulizia e morbidezza ai capi. Il bello è che la soluzione spesso è già in casa. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco cosa puoi utilizzare per il tuo bucato

Tra i rimedi “della nonna” indicati per ottenere un bucato perfetto, vi è un ingrediente naturale che troviamo nelle nostre cucine: il sale. Aggiungere un paio di cucchiai di sale grosso nel cestello prima di far partire il lavaggio aiuterà le fibre dei tessuti a mantenersi più morbide: questo perché il sale riesce ad addolcire l‘acqua rendendola meno calcarea.

Questo piccolo escamotage è utilizzabile per ogni tipo di tessuto, ma è soprattutto indicato con gli asciugamani in spugna o con i jeans, questo perchè entrambi apparatengono a due categorie che più risentono della durezza dell’acqua e tendono a “irrigidirsi”. Oltre questi vantaggi, il sale può essere utile anche per ravvivare i colori in caso di capi scuri o colorati, e a far venire meno l’effetto ingiallimento per i capi bianchi senza utilizzare dell’inquinante candeggina. Per impedire l’ingiallimento, infatti, bisognerà tenere i capi chiari in ammollo in una soluzione di acqua e sale grosso per qualche ora prima di procedere con il lavaggio in lavatrice, senza prima risciacquare.

Il sale grosso: utile anche per la manutenzione della lavatrice

Infine, tra i benefici del sale grosso va menzionato anche il suo uso efficace in campo di manutenzione. Il Il sale, infatti, svolge una potente azione anticalcare poiché diminuisce la “durezza dell’acqua” e aiuta a disincrostare le tubature dell’elettrodomestico.

Il rischio che le tubature della lavatrice si rimpiano di calcare è sempre dietro l’angolo, ma per far si che ciò non accada, basterà effettuare un lavaggio a vuoto a base di sale grosso. Si andrà quindi a versare un chilogrammo di sale direttamente nel cestello e si farà partire un lavaggio adlta temperatura: ciò permetterà al sale di sciogliersi e fare il suo lavoro.