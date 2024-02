Fotovoltaico, finalmente puoi averlo gratuitamente: ti basta presentare questa domanda | In poche ore non paghi più la luce

Energia del futuro: il fotovoltaico è tra i metodi per ottenerla rinnovabile, basta una domanda per averli praticamente a costo 0.

L’energia è una delle aree che più riceve attenzioni di questi tempi: si parla di transizione ecologica da anni, ma questo è un anno decisivo per quanto riguarda la volontà di fare una transizione energetica almeno a livello europeo.

Purtroppo le risorse del nostro pianeta non sono infinite, se non fosse che ve ne sono alcune che sono dette “rinnovabili”, come quella che si può ricavare dal sole, o dal vento, o dalla terra attingendo al calore del pianeta stesso.

Insomma, le alternative, in realtà, ci sono: bisogna, però, iniziare a cambiare tutto, una transizione che non sarà certo priva di costi e che i cittadini non dovranno certo affrontare da soli.

Infatti, gli incentivi per il assaggio a macchine meno inquinanti o sistemi energetici ecologici sono molteplici e consistenti: oggi nello specifico ci sono novità sul fotovoltaico.

Fotovoltaico quasi gratis

Se decidete di passare a una soluzione più economica rispetto a quella provvista dai vari provider di energia del paese, il fotovoltaico è una ottima alternativa.

Soprattutto adesso, il Governo sta promuovendo degli incentivi sul fotovoltaico, e non solo: per alcune persone è addirittura gratis se in possesso di alcuni specifici requisiti. Vediamo quali.

I requisiti da avere

L’iniziativa parte dal fondo nazionale reddito energetico, che permette a chi ha un ISEE inferiore ai 15.000 euro di installare persino gratuitamente i pannelli fotovoltaici presso la propria abitazione. La medesima opportunità è presente per le famiglie di almeno 4 componenti che abbiano un ISEE sotto i 30.000 euro. Bisogna anche tenere presente che la maggior parte del credito sarà erogato ai residenti delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.

Nello specifico le regioni interessate maggiormente sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per fare la domanda è necessario trasmettere la documentazione richiesta al GSE, che eseguirà l’esame delle richieste attraverso un meccanismo a sportello, ovvero in ordine cronologico rispetto alle date di presentazione delle richieste, questo fino all’esaurimento del fondo previsto. Insomma, sarà meglio affrettarsi per approfittare di questa imperdibile possibilità che potrebbe garantirvi un consumo energetico con un prezzo e una potenzialità di salvaguardia del pianeta di gran lunga migliori rispetto a tanti altri.