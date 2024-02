Revisione, da oggi diventa ogni 5 anni: la legge che cambia tutto

Nuove disposizioni sono arrivate per la revisione auto: scopri quali sono e controlla le nuove scadenze vantaggiose

La revisione auto è una procedura necessaria dei veicoli da dover effettuare a scadenze fisse e finalizzata a verificare le condizioni di sicurezza. Non solo grazie a questa è possibile controllare il livello di emissioni inquinanti e la rumorosità che devono risultare corrispondenti agli standard prescritti da normative internazionali e nazionali.

L’automobilista è obbligato per legge ad eseguire tale operazione, infatti qualora non la esegua può incorrere in pesanti sanzioni, anche pecuniarie, a seguito di un controllo delle Forze dell’Ordine.

L’importanza della revisione risiede nel fatto che si basa sul concetto di sicurezza comune per evitare che venga messa in pericolo la vita di chi guida e degli altri conducenti.

Oltre questa idoneità delle auto a circolare su strada è bene ricordare che il Codice della Strada, impone obblighi specifici e personali anche ai guidatore. E’ fondamentale infatti che gli stessi automobilisti siano in codizioni di salute ottimali, che devono risultare da una visita medica apposita.

Come si esegue la Revisione auto

La revisione auto si può effettuare presso le officine e i centri meccanici autorizzati dal Ministero dei Trasporti oppure direttamente alla Motorizzazione Civile. Nel primo caso i tempi sono generalmente più brevi perchè tutto avviene in 20- 30 minuti. Nel caso invece ci si rivolge alla Motorizzazione Civile, sarà necessario fare una prenotazione direttamente nella sede provinciale e quindi tornare il giorno in cui viene fissato l’appuntamento.

Circa il discorso scadenze, invece, nel nostro Paese la cadenza con cui la revisione deve essere effettuata è di quattro anni dalla prima immatricolazione e poi successivamente questa cadenza diventa biennale. Di solito l’officina dove è stata effettuata l’ultima revisione auto provvede ad inviare un avviso scritto per tempo, in modo che i proprietari dei mezzi possano organizzarsi per evitare di andare oltre la scadenza. Tuttavia potrebbero esserci nuove scadenze per alcune categorie di veicoli scopriamo quali.

Scadenze diverse per la Revisione auto

Rispetto all’Italia, in molti paesi la tempistica di scadenza della revisione è ben diversa. Nel nostro Paese esistono delle regole meno ridige, ma non per le automobili (purtroppo) ma per altri tipi di mezzi come le imbarcazioni.

Infatti per questo tipo di veicoli la scadenza della revisione periodica subisce una variazione positiva. Fermo restando che deve essere sempre chiaramente effettuata in maniera obbligatoria, la scadenza però è di 5 anni dando così la possibilità ai proprietari di avere più tempo rispetto ai possesori di auto.