Lavatrice, da oggi non puoi più farlo: è diventato completamente illegale | Dovrai farne a meno

Da oggi in poi c’è una pratica che è diventata del tutto illegale, complicando le cose: attenzione, potreste non saperlo.

La lavatrice è diventata, negli anni, uno degli elettrodomestici più usati: rispetto alla lavastoviglie, ad esempio, è molto più frequente trovarla nelle case dei cittadini italiani.

Se si può fare a meno della lavastoviglie e lavare i piatti a mano, seppure con maggior fatica e spreco di acqua, ormai la lavatrice è indispensabile, e gli ultimi modelli hanno anche delle opzioni che permettono di risparmiare energia o lavare i capi con modalità “eco”.

Certo, se si ha una famiglia di 3 o 4 persone in totale, diventa difficile gestire i carichi, specialmente se non si possiede anche una asciugatrice: in ogni caso è senza dubbio meglio del lavaggio a mano!

Ma come bisogna fare quando una lavatrice si rompe in modo irrimediabile oppure quando pensiamo sia il momento giusto per sostituirla con un nuovo modello? Molti non sanno ancora che la pratica più diffusa è illegale, vediamo come fare.

Lavatrice: uno smaltimento con regole rigide

La normativa in corso per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti o elettrodomestici è particolare in base a ogni tipo di prodotto di cui dobbiamo liberarci, e la lavatrice non fa certo eccezione: ovviamente non si può semplicemente “gettare” vicino ai secchioni, o dentro.

Nelle lavatrici sono presenti anche delle parti tossiche e inquinanti che richiedono, quindi, uno specifico processo di smaltimento per evitare di inquinare in modo massiccio: cosa prevede, dunque, la legge?

Come smaltire la lavatrice

La legge prevede che la lavatrice, così come una serie di altri elettrodomestici e non solo, venga portata fino a isole ecologiche o discariche autorizzate. Ovviamente non sempre si tratta di un trasporto che è possibile realizzare da soli, specie se non si possiede un mezzo adatto per il trasporto.

In questi casi, dunque, è necessario contattare delle persone esperte che si occupano di trasporto o direttamente di trasporto e smaltimento, che, sotto pagamento ovviamente, provvederanno a liberarvi del vostro vecchio elettrodomestico. Bisogna fare molta attenzione, perché la legge non solo non ammette ignoranza, ma non prevede nemmeno alcuna altra metodologia di smaltimento: questa è l’unica consentita e approvata per assicurare la protezione del pianeta dall’inquinamento di questo tipo di componenti.