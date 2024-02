Coop, questo prodotto l’hanno ritirato di corsa dal mercato: se lo hai in casa non mangiarlo assolutamente | Correte ai ripari

Il ritiro di un prodotto da parte della Coop crea caos tra i consumatori: attenzione, vediamo di cosa si tratta.

Siamo giunti in un momento storico nel quale per risparmiare molto spesso ci orientiamo verso i supermercati che spesso promuovono offerte, e per fortuna Coop è tra questi.

La nota catena di supermercati coniuga, infatti, qualità e convenienza nei suoi prodotti, sui quali applica un controllo davvero stringente, che stavolta ha prodotto dei risultati inaspettati.

Le norme per la vendita del cibo, ovvero quelle che rendono il prodotto adatto alla vendita perché soddisfa tutte le regole imposte dalle leggi, sono davvero stringenti, soprattutto nel nostro paese.

Proprio per questo Coop ha dovuto agire in particolare su un prodotto che per alcuni motivi che elencheremo non soddisfa tali regole: vediamo di quali si tratta.

Una regola in più, un prodotto in meno

Il prodotto in questione è una confezione di uno dei dolci tipici più mangiati in questo periodo dell’anno: le frappe, o chiacchiere, fra i suoi mille altri nomi regionali, i manicaretti associati da sempre al Carnevale.

A richiamare il prodotto è stato, nello specifico, Santangelo Group srl, e il prodotto è denominato “frappe mosse”: come mai il prodotto dolce ha subito questo ritiro? Non è certo come potrete immaginare.

I motivi del richiamo dal mercato

Se avete in casa delle frappe mosse della ditta Santangelo Group srl, non dovete fare altro che gettarle, anche se, in realtà, l’errore è puramente di forma: nonostante ciò è uno sbaglio che potrebbe creare molti danni potenzialmente. Il problema della confezione è proprio nella sua etichetta che non rispetta regole e standard imposti dalla legge per la vendita e l’informazione dei consumatori.

Il motivo del richiamo, dunque, risiede nell’assenza di indicazione sull’etichetta della presenza nel prodotto di allergeni quali solfiti da vino, latte, soia e senape. Si tratta di un’omissione molto grave, visto che chi è allergico a questi alimenti potrebbe aver acquistato il prodotto, del tutto ignaro di stare acquistando qualcosa di estremamente pericoloso per la propria salute. Ecco perché, nonostante il prodotto non sia andato a male, è stato importante il richiamo del prodotto da parte della casa di produzione: per questo dobbiamo essere sempre grati alle stringenti leggi europee e nazionali che danno sempre garanzie sui prodotti che andiamo ad acquistare.