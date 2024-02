Bollo auto, corri in comune a chiedere l’esenzione: ti basta mostrare questo foglio | La possono fare quasi tutti

Attraverso un semplice foglio potrai richiedere l’esenzione del bollo auto, basterà recarti in comune: ecco tutti i dettagli

Chiunque possieda un automobile sa bene quanto sia pesante sostenere la spesa del bollo. Purtroppo questo è un costo inevitabile per chi abbia un auto e spesso l’importo che ci si ritrova a pagare per il possesso dell’autovettura è anche molto elevato.

La tassa automobilistica viene gestita dalle regioni che stabiliscono le cifre in base a delle caratteristiche delle vetture stesse.

Il bollo è corrisposto annualmente dal proprietario di una o più automobili indipendentemente dalla sua circolazione o meno. Gli automobilisti sono obbligati a procedere con il pagamento per legge, quest’ultima inoltre, ha previsto anche delle categorie specifiche esentate da tale imposizione.

Per i soggetti “privilegiati” non dover versare alcun importo che come ribadito è spesso molto alto, si rivela sicuramente un gran sollievo. In ogni caso, vi è comunque la possibilità, nel caso in cui l’importo del bollo sia di importo superiore ai 500 euro di richiederne la rateizzazione, in 5 rate da 100 euro cadauna.

Perchè è importante pagare il bollo

Non pagare il bollo auto può avere conseguenze molto drastiche per i guidatori. La prima è sicuramente il blocco amministrativo della vettura. In seguito se l’automobilista non procede con il regolare esborso, si avvia la procedura che passa per le Agenzie delle Entrate e fa del bollo non pagato una cartella esattoriale. Successivamente, se nonostante gli avvisi l’automobilista continui a non pagare, le autorità passano al fermo amministrativo.

Nel caso però, si faccia parte di una fascia specifica, tale vincolo viene e quindi non si è obbligati a procedere con il saldo della tassa. Vediamo nel dettaglio i casi eccezionali.

Ecco le categorie esenti

Come anticipato, la legge indica quelli che sono i soggetti che possono godere di esenzione, per quello che riguarda il bollo auto. Nello specifico non devono procedere con il pagamento, tutti coloro che posseggono auto iscritte all’albo delle vetture d’epoca, ovvero coloro che posseggono un auto elettrica o ibrida.

Inoltre sono esenti da bollo, grazie alle agevolazioni determinate dalla legge 104, le persone con disabilità. Quest’ultime possono godere di esenzione sia per se stessi, che per un familiare la cui auto viene utilizzata per il loro trasporto. Per poter ottenere tale esenzione, è indispensabile procedere con un’esplicita richiesta, attraverso compilazione di un apposito modulo, a cui allegare la documentazione da inviare in via telematica alla regione di appartenenza.