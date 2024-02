Postepay, arrivano i nuovi costi mensili: dovrai pagare per tutte queste cose | Ogni anno te li levano dal conto

Stai attento alle ultime novità delle carte Postepay, sono in arrivo nuovi costi da sostenere: ecco di cosa si tratta

La carta Postepay è nata nel 2003 ed è stata lanciata da Poste Italiane con lo scopo di incrementare l’ultizzo di strumenti di pagamento alternativi al denaro contante. Grazie alla sua semplicità di attivazione, utilizzo e di ricarica, è sicuramente tra le ricaricabili più utilizzate dagli italiani.

Rispetto ad altre carte di credito o bancomat, le Postemay hanno costi di gestione molto bassi. In commercio vi sono diversi tipi di Postepay ma le più comuni sono quelle Standard ovvero di colore giallo o la Evolution dotata di un codice Iban che consente di effettuare e ricevere bonifici.

Postepay può essere utilizzati per prelevare denaro negli ATM Postamat e in quelli bancari che riportano il marchio Visa o Visa Electron. Tale carta può essere utilizzata in qualsiasi tipo di negozio che partecipi al circuito Visa o per acquisti online.

Tuttavia, quest’anno, molti clienti Postepay hanno deciso di chiudere le carte in quanto i costi di gestioni mensili ed annuali hanno subito un aumento.

Gli aumenti del canone annuo Postepay: in molti pronti a chiuderla

Poste Italiane sin da inizio anno aveva aumentato i prezzi delle carte prepagate appartenenti al circuito Postepay e, in particolare, i prezzi della PostePay Evolution. Quest’ultima come anticipato precedetemente, possiede un codice IBAN che consente di accreditare lo stipendio o pensioni e di inviare o ricevere bonifici .

L’ aumento applicato dall’azienda, è stato visibile già dal primo giorno dell’anno quando si è riscontrata una differenza del costo del canone annuo più alto di tre euro rispetto all’anno precedente. Il nuovo costo della Evolution è di 15 euro anziché 12 euro. Per chi invece ha già una Postepay Evolution non vi sarà nessun aumento e i possesori potranno continuare a pagare il canone fisso a 12 euro.

Cosa è previsto per le future carte Postepay

Ad essere colpite dai rincari saranno tutte le nuove attivazioni della Evolution che passaerà da 3 euro a 15 euro all’anno. La prima emissione della Postepay Evolution, invece, non subirà variazioni rimarrà al costo di 5 euro. Il costo della carta va sommato alla somma minima della prima ricarica, che è di 15 euro.

Al termine del primo anno sarà quindi richiesto il costo del canone per i nuovi possesori della PostePay Evolution che sarà di 15 euro. Tale aumento riguarderà anche le Sim telefoniche del servizio Poste Italiane. Nello specifico Poste Mobile aumenterà i giga ma anche le relative offerte collegate come come “200 Back”, la “12 mesi” e la Postepay Connect “Back 200 annuale”.