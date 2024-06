Cellulare, quando chiami da oggi fallo solo così: rischi il cancro | Ti basta metterlo in questa posizione

Gli esperti consigliano di limitare l’esposizione alle radiazioni del cellulare: come ridurre gli effetti negativi durante una chiamata.

Al giorno d’oggi, si rivela davvero impossibile fare a meno del cellulare. Che sia per chiamare, navigare su internet o scattaare una foto, questo strumento si può definire parte integrante della nostra quotidianità. Eppure, da diversi anni si discute di quanto (e come) le radiazioni emesse possano influenzare la nostra salute. Se da una parte non ci sono prove definitive che collegano direttamente l’uso del cellulare ai tumori cerebrali, in molti consigliano di prendere precauzioni per limitare l’esposizione.

Una questione incerta che merita comunque di attenzione; basti pensare che in Francia, l’Agenzia nazionale delle frequenze ha rilevato che l’iPhone 12 emette troppe radiazioni; motivo per cui il governo ha imposto il ritiro del dispositivo. Dal canto suo, Apple ha aggiornato il software per ridurre le emissioni, misurate attraverso il valore SAR, ma questo caso ha sollevato nuovamente i dubbi in materia.

L’uso del cellulare può causare un tumore al cervello?

Sono molte le teorie, nonché le ricerche svolte in questi anni. Si parte dalla Airc, l’Associazione per la ricerca contro il cancro, il quale afferma che non ci sono prove sufficienti per un nesso tra uso del cellulare e tumore. Tuttavia, la stessa sottolinea un aumento del rischio per il neurinoma e il glioma con un uso sbagliato.

D’altro canto, studi dell’Oms indicano un rischio accresciuto con un uso intensivo del cellulare, circa mezz’ora al giorno per dieci anni. In Belgio, per esempio, è stata avviata una campagna per vietare i cellulari ai bambini a causa del rischio di glioma.

I cellulari fanno dunque male? La comunità scientifica non ha ancora un verdetto definitivo. Nonostante manchino prove schiaccianti della correlazione tra i tumori cerebrali e l’esposizione alle radiofrequenze da cellulari, tutti invitano a tenere il cellulare lontano dalla testa. Ma come?

Come evitare le radiazioni del cellulare

Innanzitutto, gli esperti consigliano di preferire l’uso di auricolari con cavo (e non wireless) e, se non è possibile, il vivavoce. Il motivo è abbastanza semplice: quando si tiene il cellulare vicino alla testa durante una conversazione, il dispositivo emette radiazioni elettromagnetiche. Queste radiazioni, sebbene non ci sia ancora un consenso definitivo sulla loro pericolosità, possono penetrare nei tessuti del corpo umano.

Gli auricolari con cavo offrono un vantaggio immediato: permettono di parlare al telefono in modo più comodo e pratico, senza la necessità di tenere il cellulare vicino all’orecchio. Ma non solo. l’uso di auricolari (o il vivavoce) è consigliato anche in condizioni di scarsa copertura di rete. In queste situazioni, il cellulare aumenta la sua potenza di trasmissione per mantenere la connessione attiva, esponendo maggiormente l’utente alle radiazioni.