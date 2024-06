Asciugamani, lavarli a 40 gradi è sbagliato: devi fare così | La svolta epocale

Se sei tra la cerchia di persone che lava tutti gli asciugamani a 40 gradi, devi sapere che non c’è nulla di più sbagliato.

Non c’è nulla di più rigenerante che una doccia tornati dal lavoro, dopo una giornata stressante o, semplicemente, quando le temperature calde avanzano e il sudore diventa il compagno fidato della nostra vita. Per non parlare del piacere che si può provare avvolgendosi in morbidi asciugamani: quel tocco finale per completare in bellezza la doccia o il bagno.

Ma se invece di sentirsi avvolti da una nuvola di cotone la sensazione pare essere quella di passare addosso della carta vetra? La colpa potrebbe essere delle nostre modalità di lavaggio. Gli asciugamani si sà, necessitano di una pulizia regolare in lavatrice per rimuovere residui di pelle, polvere, deodoranti e sporco. In media, il consiglio è quello di lavare gli asciugamani da corpo ogni due giorni, mentre quelli per le mani possono essere utilizzati fino a una settimana.

Oltre a questo, il lavaggio deve essere fatto correttamente per evitare che gli asciugamani diventino ruvidi, scoloriti e addirittura meno assorbenti di come dovrebbero essere. Per evitare questo tipo di inconveniente è bene liberarsi dai luoghi comuni e capire come preservare al meglio i tessuti semplicemente cambiando abitudini.

A che temperatura vanno lavati gli asciugamani?

Come in tutte le cose, anche per quanto riguarda gli asciugamani, non esiste una regola generale. Molti impostano la lavatrice sui 40 gradi, seguendo il consiglio di mamme e nonne che, da diverse generazioni attuano questa temperatura poiché considerata poco aggressiva e abbastanza igienizzante.

Tuttavia, come ogni tessuto, è bene non fare di tutta l’erba un fascio: la temperatura di lavaggio dovrebbe variare in base al tipo di tessuto e al colore. Gli asciugamani in cotone bianco, per esempio, possono essere lavati tranquillamente a 40-60 gradi.

Per asciugamani in microfibra o di colori scuri e vivaci, è meglio optare per un lavaggio delicato a 30 gradi per preservare le fibre e i colori. Se alcuni tipi di asciugamani sono sempre quelli a diventare più duri e compatti, beh, risolto il mistero. Ma non solo, ci sono altri accorgimenti da seguire.

L’ammorbidente che non ammorbidisce

Ebbene sì, per quanto la funzione di un ammorbidente sia quella di rendere morbidi gli asciugamani, può capitare che faccia l’effetto contrario. Un uso eccessivo di ammorbidente, in media, può rendere gli asciugamani ruvidi nel tempo e meno assorbenti. Un trucco efficace? Aggiungere una tazzina di aceto di mele durante il lavaggio. L’aceto elimina i cattivi odori, mantiene gli asciugamani morbidi e pulisce internamente la lavatrice.