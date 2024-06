Tv sempre accesa, a fine mese paghi questa cifra sulla bolletta: ti lascerà senza fiato | Spegnila subito

In molti sottovalutano la spesa elettrica superflua generata da una tv sempre accesa: quanto consuma realmente in bolletta.

In molti lo fanno perché a casa molte ore al giorno; altri, per sentire un semplice rumore di sottofondo. Tenere la tv accesa è un’abitudine più comune di quanto si possa immaginare, che non vede solo le ore diurne. Molte persone, infatti, tengono la tv accesa anche durante la notte, per il semplice fatto che questa è in grado di conciliare il sonno e rompere il ‘silenzio’ notturno.

Eppure, ogni abitudine ha un costo che non va sottovalutato. Ovviamente, sopratutto con le nuove tecnologie, prezzi energetici di un televisore acceso non raggiungono cifre elevate. Ma questo non significa che questi dispositivi non consumino, anzi. Facendo due calcoli, è facile scoprire come la bolletta può lievitare facilmente a fine mese con l’uso smisurato della tv.

Quanto consuma un televisore sempre acceso

Tra i vari elettrodomestici di casa, il televisore spicca per il consumo energetico. Un televisore LCD da 32 pollici, per esempio, può assorbire fino a 130 W. Se lo si lascia acceso per 8 ore al giorno, ciò si traduce in circa 5 euro al mese, e circa 60 euro all’anno. Ma anche lo stand-by è un’altra voce da considerare: la luce rossa del televisore può aggiungere fino a 26 kWh all’anno, corrispondenti al 10-15% del consumo totale di energia del televisore.

Lasciare il televisore acceso per tutta la notte può raddoppiare questo costo, portando il totale annuo a circa 120 euro. Ma non solo. Se rimane acceso per tutto il giorno, questo costo può salire fino a 175 euro all’anno, tenendo conto anche dello stand-by.

Le strategie per il risparmio energetico

A fronte di questi costi superflui, è bene sapere che esistono strategie semplici per ridurre il consumo energetico e risparmiare.

Innanzitutto, spegnere lo stand-by, semplicemente staccando la spina o, più banalmente, spegnendo la luce rossa quando non si utilizza attivamente il televisore.

Per chi ha l’abitudine di addormentarsi con la tv accesa, può tornare utile utilizzare la modalità timer per spegnere automaticamente il televisore durante la notte o quando non è in uso. Un ruolo importante va anche alla regolazione del display. Ridurre la luminosità dello schermo può diminuire notevolmente il consumo di energia e, non meno importante, proteggere la vista. Infine, l’ultimo consiglio è quello di optare per televisori con elevate classi energetiche per ridurre il consumo nel tempo e minimizzare l’impatto ambientale.

Come abbiamo potuto constatare, non si tratta di rinunce, bensì di accorgimenti che possono nel loro piccolo alleggerire la bolletta elettrica.