Cena al ristorante, se vedi questa cosa non mangiarla: ci sono uova di insetto dentro e non lo sai

Alcuni ristoranti possono mettere a rischio la salute dei clienti: questo alimento potrebbe contenere uova d’insetto.

Su ciò che riguarda la sicurezza alimentare, sarebbe da aprire un ampio capitolo: per quanto al giorno d’oggi vi sia abbastanza informazione accessibile a tutti, questo aspetto viene spesso ignorato sia dai consumatori che dai ristoratori stessi. Tuttavia, non c’è niente di più vero del detto ‘siamo ciò che mangiamo’. Se non poniamo attenzione alla nostra alimentazione, la qualità della nostra vita è solo una mera conseguenza.

In questo caso ad essere protagoniste sono delle uova di insetto, che si formano in maniera naturale all’interno di un alimento se questo non viene conservato in maniera corretta. Come ormai noto, non molto tempo fa è stata legalizzata la vendita in Italia di prodotti contenenti insetti, ma questa introduzione prevede regole ben delineate e informazioni che vanno indicate all’eventuale consumatore.

Nel caso in cui ci si rechi in un ristorante, sul menù vi è l’obbligo di indicare l’eventuale presenza di insetti negli alimenti. Oltre ad essere una libera scelta del cliente quella di consumare un determinato ingrediente, la presenza di insetti potrebbe causare allergie. Le persone allergiche ai crostacei, sono infatti più soggette a sviluppare reazioni allergiche dopo l’assunzione di insetti.

Insomma, si tratta di un tema molto importante, ma come risaputo, non è possibile dichiarare qualcosa di cui non si è nemmeno a conoscenza.

Ketchup: attenzione a questo condimento

Sebbene si tratti di un condimento presente nelle tavole di tutto il mondo, il ketchup si rivela una delle salse più a rischio contaminazione. Un recente allarme, infatti, riguarda gli effetti di una scorretta conservazione. Soprattutto nei ristoranti, può capitare che il ketchup sia conservato fuori dal frigo, addirittura in contenitori non chiusi correttamente. Queste condizioni non fanno altro che esporlo al rischio di sviluppare uova d’insetto.

Lasciare il ketchup nella credenza, soprattutto durante i mesi estivi, può favorire l’infestazione da parte di insetti come i moscerini della frutta. Questi piccoli insetti, attratti dall’ambiente zuccherino del ketchup, possono depositare le loro uova nel condimento, che poi vengono ingerite inconsapevolmente. E se crediamo che il fatto che siano disgustose sia l’unico problema, le uova sono anche portatrici di virus e malattie.

Alcuni accorgimenti

Il corretto metodo di conservazione del ketchup prevede che sia sempre riposto in frigorifero. Gli esperti di sicurezza alimentare, infatti, sostengono che la refrigerazione prevenga la decomposizione degli ingredienti e riduca il rischio di contaminazione. Per quanto riguarda i condimenti presenti al ristoranti, sarebbe il caso di non consumare mai ketchup e maionese (anch’essa a rischio) se non in pratiche bustine monouso. Come sappiamo, soprattutto nei fast-food, i condimenti rimangono esposti fuori dal frigo per l’intera giornata.