Test del coltello, se lo trovi in 15 secondi sei una mente geniale: ci è riuscito solo Einstein

Un test che ha a che fare solo con la parola “coltello”: si tratta di una prova visiva, metti un timer e misura la tua intelligenza.

Internet è ormai pieno di test, che siano di personalità, del QI oppure di intelligenza logico matematica: ve ne sono di più attendibili e di meno, perciò bisogna sempre prendere i risultati con le pinze.

La diffusione di questo tipo di test altro non è che un passatempo per quanti navighino su internet nel tempo libero, eppure alcuni di loro possono costituire un ottimo allenamento per riattivare i neuroni – un po’ come la famosa rivista La settimana enigmistica.

Oggi, ad esempio, parliamo di un test di intelligenza visiva piuttosto valido, visto che sono davvero pochissime le persone che riescono a risolverlo nel tempo stabilito.

C’è anche la possibilità di farlo provare a una serie di persone mettendo in piedi una sfida, magari con un bel premio in palio. Di seguito, ecco quali sono le istruzioni per giocare.

Il test

Il test che proponiamo oggi si basa sullo scopo di trovare la “parola nascosta”: vi sono infatti una serie di parole tra le quali è nascosta l’unica vera parola.

Il termine che cerchiamo è “knife”, ovvero “coltello” in lingua inglese. Quando siete pronti potrete mettere un timer a 15 secondi e scoprire se avete una intelligenza visiva superiore alla media.

Solo 15 secondi per scoprire la verità

Avete trovato la parola “knife”? Se la avete individuata entro i 15 secondi prestabiliti, allora avete una ottima intelligenza visiva e anche una certa attenzione ai dettagli e capacità di osservazione. Ora non resta che testare anche i vostri amici e familiari, ricordando sempre di impostare un time di 15 secondi e spiegare le regole di questo test.

Online vi sono anche diversi test che includono delle illusioni ottiche, come ad esempio delle immagini realizzate ad hoc per fare sì che il nostro occhio venga ingannato dalle forme. Alcune illusioni ottiche giocano sui colori, altre sulle forme che sembra che siano in movimento, ce ne sono per tutti i gusti. Basta cercarle online: vi sono degli ampi archivi che contengono moltissime immagini simili che vi permetteranno di sviluppare la capacità di osservazione e sapere ogni cosa sulla percezione visiva.