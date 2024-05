Forno, se quando cuoci il cibo lo metti così dimezzi il consumo: te lo spiegano solo i tecnici più esperti

Ecco un trucco per rendere il tuo forno più efficiente: in questo modo risparmi moltissima energia, le bollette non sono più un problema.

Il forno è uno degli elettrodomestici che più di tutti si è diffuso da diversi anni, a differenza di elettrodomestici di più recente diffusione come ad esempio il microonde o l’aspirapolvere di ultima generazione.

Ormai siamo invasi da elettrodomestici, e non sorprende il fatto che la paura di chiunque viva per conto proprio sia l’arrivo delle bollette alla fine del mese: si rischia, infatti, di consumare moltissima energia, e di conseguenza avere delle brutte sorprese in bolletta.

Nessuno, infatti, ha dimenticato le proteste degli ultimi anni, alcune delle quali hanno portato a gesti simbolicamente estremi come quello di bruciare le bollette in piazza per dare un forte segnale alle istituzioni.

In effetti questo ha in parte funzionato, ma i bonus bollette sembrano non bastare e il mercato calmierato per il gas è giunto al suo termine il primo gennaio di quest’anno. Ecco perché i cittadini del Bel Paese sono sempre alla ricerca di trucchi o misure che possano ridurre il dispendio di energia: fortunatamente il forno può essere utilizzato tranquillamente se seguiamo queste indicazioni.

Un uso efficace del forno

Il forno è un elettrodomestico utilizzato soprattutto nel corso dell’inverno, visto che molte persone trovano difficile sopportare il calore che ne deriva durante l’estate già torrida. Comunque non tutti scelgono di accantonare l’utilizzo del forno nonostante il caldo, quindi queste indicazioni saranno utili anche per la stagione a venire, anzi, permetteranno di ridurre i tempi di cottura, l’energia consumata e ance, di conseguenza, il calore emanato.

Per fare sì che tutto questo accada, bisogna sapere esattamente come utilizzare il forno, un utilizzo che può apparire intuitivo, ma ci sono una serie di regole di cui non tutti sono a conoscenza: vediamo quali sono.

I ripiani: un segreto che non tutti conoscono

Le regole riguardano l’utilizzo corretto dei ripiani del forno: se questo viene fatto, allora i tempi di cottura si ridurranno senza dubbio.

Nello specifico, il ripiano più alto è perfetto per quei piatti che hanno bisogno di cotture rapide e ad alta potenza, il ripiano mediano va bene per le cotture a temperatura moderata, il ripiano più basso è l’ideale per una cottura lenta e a bassa temperatura, la base del forno è utile per cuocere al meglio la base di alcune pietanze umide, come torte dolci o salate. Basterà seguire questo promemoria per cuocere tutto in pochissimo tempo.