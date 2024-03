Condizionatore, da ora puoi averlo con il 70% di sconto: casa fredda e spendi pochissimo

Arriva finalmente una agevolazione economica anche per il condizionatore: ormai non se ne può più fare a meno.

In questo periodo sono diversi i bonus e le agevolazioni che le persone in difficoltà possono richiedere, per fortuna sembra ne saranno attivati ancora altri nel corso del tempo: evidentemente il Governo si è reso conto che la situazione economica in Italia non è delle più rosee.

Le persone che vivono in povertà sembrano essere sempre di più: questo è causato dal costo della vita che sembra aumentare i modo esponenziale a ogni anno che passa, un aumento dovuto a una serie di fattori nazionali e internazionali – basti pensare ai conflitti che imperversano a livello globale, che hanno una consistente influenza sulle dinamiche del nostro Paese, specie quelle economiche.

Non solo: alcune comodità stanno diventando sempre più fondamentali. Alcune sono, di certo, dei bisogni indotti dall’esterno per favorire le dinamiche consumistiche, mentre altre consistono in vere e proprie evoluzioni. Una di queste comodità è proprio il condizionatore, la cui importanza è dovuta al surriscaldamento globale causato dalle attività dell’essere umano sulla Terra.

Le temperature si alzano di più ogni anno, e ormai, specie in città, i condizionatori sono diventati accessori fondamentali da avere in casa per vivere delle estati sfuggendo al caldo torrido. Ecco come ottenere il bonus condizionatori promosso dallo Stato.

Un nuovo bonus per stare al fresco

Il bonus condizionatori può essere ottenuto attraverso la compilazione del modello 730 o del modello PF, ex Unico. Bisogna tenere presente, però, che l’importo detraibile deve essere suddiviso in 10 quote annuali di pari importo, quindi recuperabile nel corso di 10 anni.

Non si tratta, dunque, di un rimborso immediato da parte dello Stato, però la possibilità di far rientrare i soldi spesi non può di certo passare in secondo piano, è una opportunità da non perdere.

Cosa è incluso nella detrazione

Nelle spese che è possibile detrarre sono presenti non solo quelle relative al costo del condizionatore, ma anche le spese di trasporto e installazione dell’apparecchio.

Ovviamente il metodo di pagamento deve essere tracciabile, pertanto è assolutamente necessario pagare tramite bonifico bancario o carta di credito o debito. Sfortunatamente non è più possibile ottenere il bonus con uno sconto immediato o tramite cessione del credito, questo tipo di opzione era vagliabile entro febbraio del 2023.