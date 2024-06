Condizionatore, se lo usi in questo modo risparmi un capitale: basta premere questo tasto | Lo sanno solo i tecnici

Per dimezzare il costo della bolletta elettrica, basta premere un tasto: l’uso del condizionatore non sarà più un problema.

Con l’arrivo della bella stagione, ad accendersi saranno anche i condizionatori, noti per il confort che donano all’ambiente, ma anche per il loro consumo energetico elevato. La diffusione maggiore è avvenuta negli ultimi anni, come evidenziato dai dati Istat citati da Enea.

In Italia, il 48,8% delle famiglie dispone di un sistema di climatizzazione estiva, con percentuali che variano regionalmente: dal 51,2% nel Mezzogiorno al 44,2% nel Centro e al 49,1% nel Nord. Tra le regioni, la maggior diffusione si registra nel Veneto con il 70%, mentre la Valle d’Aosta è la meno attrezzata con solo il 4,7% delle famiglie dotate di condizionatore.

Se da una parte i ventilatori sembrano essere sempre più accantonati, dall’altra, il consumo del condizionatore è nettamente maggiore. Tuttavia, rinunciarvi sarebbe un vero peccato e, per questo motivo, a venirci in aiuto sono i consigli degli esperti. Con l’arrivo della stagione estiva, l’Enea fornisce 14 indicazioni pratiche per utilizzare in modo ottimale i condizionatori e, una di queste, si rivela davvero geniale.

Il tasto ‘segreto’ del condizionatore in grado di far risparmiare energia elettrica

Durante l’estate, è importante mantenere una temperatura interna confortevole, di solito tra i 24 e i 26 gradi centigradi, come raccomandato dalle normative. Tuttavia, spesso ci si sente a proprio agio con solo qualche grado in meno rispetto alla temperatura esterna. Per questo motivo, attivare la funzione di deumidificazione può aiutare a ridurre la sensazione di caldo, perché l’umidità tende a far percepire una temperatura più alta di quella effettiva.

Questa funzione consuma decisamente meno dell’accensione dell’aria fredda, ma garantisce ottimi risultati soddisfacenti nei periodi meno caldi dell’estate o semplicemente alla sera.

Sebbene questo cosiglio sia già utile di per sè, ci sono altri trucchi che, se sommati, possono fare davvero la differenza in bolletta.

Altri consigli per risparmiare con il condizionatore

Questo va detto: piazzare un climatizzatore potente in un corridoio nella speranza di rinfrescare l’intera casa non è efficace. Così facendo si rischia solo di sentirsi freddi quando si attraversa quel corridoio, senza ottenere benefici nelle altre stanze. I climatizzatori funzionano eliminando calore e umidità dall’ambiente e spingendoli all’esterno. Se l’aria calda entra in una stanza, il climatizzatore deve lavorare di più per mantenere i livelli desiderati di temperatura e umidità, aumentando il consumo energetico.

Per massimizzare l’efficienza energetica, è consigliabile impostare il termostato a una temperatura confortevole e utilizzare i programmi a propria disposizione: la modalità ‘notte’ regola automaticamente la temperatura in base ai cambiamenti della temperatura corporea, assicurando un sonno migliore e un consumo energetico più efficiente; mentre il timer si può rivelare utile in caso di eventuali dimenticanze.