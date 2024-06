Casello autostradale, lo fanno in tantissimi ma è illegale: se ti beccano di disintegrano | 1700€ di multa immediata

È un’azione comune in autostrada, ma se scoperti può costare fino a 1700 euro di multa: la legge parla chiaro.

Per molti è una cattiva abitudine, per altri, un errore accidentale che sarebbe meglio non compiere. In autostrada, vicino ai caselli, si nascondono pericoli che vanno oltre il semplice rispetto delle norme del Codice della Strada. Sono azioni che molti automobilisti compiono, spesso senza rendersi conto delle conseguenze devastanti che possono scatenare.

Multe che possono arrivare fino a 1700 euro sono il prezzo da pagare per chi viene sorpreso a eseguire inversioni di marcia, attraversamenti dello spartitraffico o retromarce: gesti vietati, ma non insoliti, che potrebbero trasformare un viaggio tranquillo in un vero e proprio incubo.

Tali situazioni si verificano, per esempio, quando si prende consapevolezza tardiva di un’uscita sbagliata, spingendo i conducenti a compiere manovre pericolose per correggere il percorso. Altri casi possono essere quelli in cui, il conducente effettua retromarcia nelle corsie d’emergenza o si inserisce in altre corsie con retromarcia. Le casistiche sono tante, ma la legge parla chiaro e non ammette eccezioni.

Le manovre vietate in autostrada

L’articolo 173 del Codice della Strada non lascia spazio a interpretazioni: queste manovre sono rigorosamente proibite sull’autostrada. Tuttavia, la tentazione di correggere un errore di percorso o evitare code può spingere alcuni automobilisti a compiere azioni rischiose. È frequente che chi si accorge tardi di una uscita sbagliata tenti improvvisamente di correggere la rotta, o che cerchi di guadagnare tempo immettendosi in corsie dedicate ai titolari di Telepass senza averne diritto. Tuttavia, questo mette inevitabilmente a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri. Le conseguenze sono infatti considerevoli.

Le sanzioni

Chi esegue inversioni di marcia o attraversa lo spartitraffico può essere multato da 2.046 a 8.186 euro. A ciò si aggiunge la perdita di 10 punti sulla patente, la sospensione della stessa e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. In caso di recidiva, il fermo si trasforma in confisca del veicolo.

Per chi fa retromarcia, invece, la multa va da 430 a 1.731 euro, sempre con la decurtazione di 10 punti sulla patente. Se le infrazioni avvengono tra le 22 e le 7, le multe aumentano di un terzo, poiché si ritiene che il rischio sia maggiore durante le ore notturne. Inoltre, l’inversione di marcia ai caselli può essere rilevata da telecamere specifiche.

Per quanto questa legge possa risultare severa, è necessaria per preservare la sicurezza stradale: evitare tali situaazioni, non solo preserva il portafoglio, ma protegge la vita e l’incolumità di tutti gli utenti della strada.