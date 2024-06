Questo pezzetto di plastica può rovinarti la vita: toglilo subito dalla tua auto | Se te lo trovano ti sequestrano tutto

Per quanto possa sembrare un oggetto innocuo, tenerlo nella propria auto rappresenta un vero e proprio reato: buttalo subito.

Di cose bizzarre nel mondo ce ne sono tante: molte di queste fonte di equivoci, mentre altre sono frutto di idee goliardiche che, tuttavia, si rivelano una rovina. A non essere esenti da tutto questo sono gli automobilisti, che già di per sé possiedono obblighi ben precisi e delineati.

Quando si guida, oltre a portare con sé i documenti essenziali come la patente, il libretto di circolazione e il certificato di assicurazione, è importante sapere che gli agenti preposti ai controlli verificano anche lo stato generale del veicolo. Questo significa che, nel caso ci si trovi davanti d un controllo delle Forze dell’Ordine, non devono esserci modifiche non autorizzate o danni evidenti. Tuttavia, c’è un altro aspetto che può causare seri problemi: il possesso di un oggetto particolare nell’abitacolo. La cosa interessante? Non ha nulla a che vedere con il veicolo.

Posto di blocco: se hai questo oggetto commetti un reato

Uno degli oggetti più pericolosi da possedere in auto è sicuramente il lampeggiante blu, solitamente utilizzato dalle Forze dell’Ordine e dai veicoli di emergenza. Sebbene in molti lo detengano con lo scopo di ‘superare il traffico’, il possesso di un lampeggiante blu può portare a sanzioni molto severe, incluse multe elevate e conseguenze penali. E non solo, in alcuni casi l’auto può essere sequestrata e il conducente può essere denunciato per usurpazione di pubbliche funzioni.

La paletta delle Forze dell’Ordine

Se quanto riportato appare abbastanza scontato, ad esserlo meno è altro oggetto: la paletta simile a quella utilizzata dai Vigili o dai Carabinieri. L’articolo 497 bis del Codice Penale regolamenta in modo chiaro e preciso i dispositivi segnaletici propri delle autorità, inclusi i segni distintivi delle Forze dell’Ordine.

Anche se questa è stata dimenticata dal figlio tornato da una festa di carnevale, è vietato detenere in modo illecito tali ‘dispositivi’ perché il reato è considerato ‘simulata funzione di esercizio’ ed è punibile a livello penale oltre che pecuniario. Ovviamente, se la paletta è piccola e facilmente identificabile come ‘falsa’, vi sono buone probabilità di uscirne illesi.

Non solo è illegale detenere questi dispositivi, ma anche fabbricarli e distribuirli è un reato penalmente punibile. L’uso illecito di segnali e documenti riservati esclusivamente alle Forze dell’Ordine comporta gravi conseguenze legali. Se si è acquistata per fare uno scherzo ad un amico, beh, vale la pena provare con qualcosa di meno pericoloso.