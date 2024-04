Frigorifero, con questo semplice trucco lo avrai sempre profumato: addio cattivi odori

Tra i vari segreti della nonna, esiste un metodo infallibile per mantenere il proprio frigorifero sempre profumato.

Come sarebbe possibile fare a meno del frigorifero? Questo strumento presente in tutte le case permette di conservare gli alimenti in maniera ottimale. Tuttavia, come ogni elettrodomestico, spesso viene trascurato, così come vengono ignorate le regole fondamentali per la preservazione degli stessi alimenti.

Un esempio lampante è di quando, un po’ per distrazione, un po’ per poca conoscenza, si pone in frigo del pesce o altro cibo non propriamente ‘profumato’, senza averlo chiuso in contenitori ermetici. Il risultato? Non solo gli alimenti più ‘porosi’ tenderanno ad assorbire la fragranza, ma il frigo stesso potrebbe conservare l’odore per diverso tempo. Ma come fare in questi casi? Esiste un trucco infallibile e alla portata di tutti.

Il potere dei chiodi di garofano

Ebbene sì, una soluzione concreta per eliminare i cattivi odori dal frigo risiede nei piccoli quanto potenti chiodi di garofano. Si tratta di una spezia aromatica molto utilizzata in cucina per il loro aroma intenso e speziato. Tuttavia, oltre al loro uso culinario, i chiodi di garofano sono anche noti per le loro proprietà antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie.

Quando infilzati in un mezzo limone o mezza arancia e posizionati nel frigorifero, i chiodi di garofano agiscono come assorbi-odori naturali, come una sorta di spugna, insomma. Questo processo aiuta a neutralizzare i cattivi odori presenti comunemente all’interno del frigorifero. Inoltre, il profumo degli oli essenziali rilasciati dai chiodi di garofano miscelati con il succo di limone o arancia crea un’atmosfera fresca e piacevole all’interno del frigorifero. Ma non è tutto: esistono altri sistemi, che seppur si servano di altri ingredienti, si rivelano altrettanto efficaci.

Altri rimedi naturali per avere un frigorifero sempre profumato

Altri trucchi per mantenere il frigorifero profumato comprendono l’uso di ingredienti comuni che si trovano facilmente in cucina. Uno dei rimedi più noti è l’utilizzo del solo limone: basta mettere qualche fettina su un piattino e posizionarlo all’interno del frigo per ridurre i cattivi odori.

Un’altra opzione è utilizzare i fondi di caffè avanzati dalla moka, che possono essere collocati in una ciotolina per assorbire gli odori. Anche le patate possono svolgere questo compito: basta sbucciarne una e lasciarla nel frigorifero per qualche giorno. L’aceto è un altro assorbi-odori efficace: basta mettere mezzo bicchierino, da sostituire settimanalmente, e il frigorifero risulterà più fresco.

Infine, il carbone attivo, noto per ridurre il gonfiore, può essere utilizzato anche per eliminare gli odori. In questo caso basta sistemarlo in una vaschetta e lasciarlo su uno o più scaffali per un effetto immediato.

Sebbene siano tutte soluzioni efficaci, un consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di chiudere gli alimenti in contenitori ermetici; questo, per evitare la contaminazione alimentare.