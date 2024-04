Test d’intelligenza, devi rispondere in poco tempo: solo il 3% degli italiani lo risolve

Un test di intelligenza e logica a tempo: pochissime persone riescono a risolverlo in tutte le sue parti, un ottimo campo di prova.

Sono moltissimi i test che vengono proposti, soprattutto online: ci sono quelli di personalità, di intelligenza, del QI, e numerosi altri che è possibile completare con solo pochi click.

Negli ultimi anni ve ne sono anche alcuni che fanno riferimento a prodotti della cultura pop come libri, film o serie televisive, che permettono all’utente, in genere attraverso alcune domande mirate, di capire qual è il personaggio della serie che più è a lui affine.

Oggi vi proponiamo un test che si concentra sulla logica: consta di ben 16 domande che hanno bisogno di una risposta rapida, pertanto ci vorranno solamente 3 minuti e un pezzo di carta che vi aiuti per i punteggi finali.

Siete pronti? Potreste anche pensare di fare una sfida con i vostri amici o la vostra famiglia e vedere chi tra voi è il più “smart” secondo questo divertente test.

Il Test

Avrete bisogno di un cellulare o un orologio con cronometro per tenere il tempo: è fondamentale che le risposte siano date entro 3 minuti in totale, tutte e sedici.

Se avete tutto a portata di mano, ecco di seguito quali sono le domande: preparate i motori del vostro cervello!

Le risposte e i punteggi

Vi avvertiamo: il test è molto ironico, eppure l’ideale è presentarlo come un vero misuratore di intelligenza. Ecco quali sono le risposte alle 16 domande:

1) 1 ora

2) un fiammifero

3) 5 – 10 – 50

4) no, perché è morto

5) no, perché è morto

6) i superstiti non si seppelliscono

7) il 25 aprile esiste sempre

8) era un Natale

9) 70

10) tutti

11) no, perché nel 42 a.C. non sapevano che Cristo sarebbe nato 42 anni dopo.

12) 9

13) 1 ora

14) fu Noè a portare gli animali sull’arca

15) sempre 4

16) Giuseppe

Quante ne avete azzeccate? Ora tenete a mente il numero di risposte corrette che avete dato alle domande e leggete gli (esilaranti) risultati: 0 impossibilitato alla convivenza; 1 parassita della società; 2 senza possibilità di recupero; 3 completamente tarato; 4 tarato; 5 completamente idiota; 6 idiota; 7 molto scemo; 8 scemo; 9 abbastanza scemo; 10 poco intelligente; 11 intelligente medio; 12 intelligente; 13 molto intelligente; 14 dotato; 15 molto dotato; 16 extra dotato. I risultati sono “senza offesa”! Molti dei quesiti, lo avrete notato, sono “a trabocchetto”, possono essere comunque utile nello sveltire la mente a trovare quell’elemento fuori posto.