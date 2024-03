Guida in strada, se ti fermano la revisione non ti basta più: ci vuole anche questo documento

Sempre di più sono i documenti da avere in regola e a bordo durante la guida: vediamo di quali si tratta nello specifico.

Ormai quasi tutti posseggono un mezzo privato per spostarsi agevolmente in città e non solo: soprattutto grandi città come Roma o Napoli non hanno dei mezzi pubblici adatti a spostarsi in tutte le zone cittadine, pertanto le persone si sono attrezzate con delle auto proprie che utilizzando per andare a lavoro e tutto il resto.

Possedere un mezzo in certe zone è totalmente necessario, a meno che non viviamo in una zona servita dai mezzi pubblici in tutti i punti, grazie ai quali è possibile spostarsi più o meno velocemente.

Gli incentivi per le auto meno inquinanti come quelle ibride, infatti, sono stati predisposti, anche se le auto elettriche, ad esempio, soffrono ancora della mancanza di un numero adeguato di colonnine per la ricarica: questo è un problema di cui sarà possibile prendersi cura negli anni. Nel frattempo viene disciplinato sempre più l’utilizzo di mezzi alternativi come ad esempio il monopattino elettrico, molto usato dai giovani nei mesi primaverili o estivi.

Prima di giungere a un mondo nuovamente con poche auto passerà davvero molto tempo, pertanto ciò che nel frattempo siamo costretti a fare è semplicemente tenere il nostro veicolo totalmente in regola: in questo modo possiamo garantire la sicurezza di pedoni e altri automobilisti o motociclisti in strada, e tutelare le nostre tasche evitando di prendere contravvenzioni. Vediamo quali documenti sono obbligatori oggi.

La complicazione di avere una macchina di proprietà

La comodità di avere un mezzo proprio è impagabile, contemporaneamente è quantificabile nel prezzo della macchina, della revisione, del bollo e dell’assicurazione, eliminando i vari imprevisti come multe o accidenti come il costo del parcheggio nelle strisce blu.

Insomma, gli elementi da ricordare sono moltissimi, ma è bene tenerli sempre presente nel caso ci fermassero le forze dell’ordine. Potremmo evitare così di pagare una multa salatissima.

I documenti da avere a bordo

Soprattutto prima di partire per lunghi viaggi, è bene assicurarsi di avere tutte le carte giuste e in regola all’interno del proprio veicolo.

Nello specifico si tratta di: carta di circolazione, assicurazione in corso di validità e il bollo auto – che sia stato pagato entro la scadenza prevista.