Pellet, diventa quasi gratis: con pochi spicci prendi questa enorme quantità

Se hai una stufa a pellet e gli aumenti ti pesano, forse non sai che puoi ottenerne grandi quantità con pochi soldi. Ecco cosa devi fare.

Siamo ormai abituati a sentir parlare di crisi economica, crisi energetica e crisi ambientale. È un periodo storico terribile in cui la deriva che sta prendendo il mondo non si sa dove ci porterà.

Quello che si sa è che vivere oggi è molto difficile, tanti infatti sopravvivono e basta. I prezzi alle stelle di qualunque prodotto sommati agli stipendi praticamente immobili da anni stanno mettendo in ginocchio la popolazione.

Si cerca così di risparmiare in ogni modo, tagliando le spese alimentari e di gestione della casa, che sono quelle che pesano di più sul bilancio familiare.

Tantissime famiglie così hanno abbandonato il gas per riscaldare la propria casa optando per metodi naturali come il pellet. L’acquisto di stufe a pellet negli ultimi anni è moltiplicato, ma quando anche questo ha subito degli aumenti la delusione è stata tanta. Forse non lo sai ma esiste un modo per ottenere grandi quantità di pellet a pochissimo prezzo. Vediamo di che si tratta.

Pellet: come ottenerlo con pochi soldi

Il pellet è un prodotto costituito da piccoli cilindretti ottenuti da materiale di scarto del legno, per questo è assolutamente naturale e non inquina. Il legno viene essiccato, ridotto in segatura o strisce e compattato con apposite macchine. È molto importante che non contenga coloranti o collanti, che bruciando sono pericolosi sia per la nostra salute che per l’ambiente.

Oltre al pellet di legno è possibile trovare in commercio anche altri tipi come quello di mais o di paglia, ma questi sono poco utilizzati. Resta quindi il dilemma: come risparmiare sull’acquisto del pellet i cui prezzi oscillano paurosamente?

Il metodo poco conosciuto

Se hai una stufa a pellet forse non lo sai ma potresti provare a produrti il pellet da solo, autonomamente. Esistono infatti delle speciali macchine dette pellettatrici che consentono di realizzare questo biocombustibile partendo dalla materia prima. Ovviamente non si possono utilizzare legni a caso, come mobili o simili. Il prodotto utilizzato non deve contenere collanti, e soprattutto deve essere essiccato.

Occorre considerare che il costo di queste macchine può arrivare anche a 6000 euro, e che consumano molta energia elettrica. Ma a lungo termine possono far risparmiare molto e rientrare nella spesa iniziale in breve. In ogni caso prima di prendere in considerazione una pellettatrice domestica meglio informarsi bene su uso e consumo.