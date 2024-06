Imu 2024, c’è un trucco per non pagarlo: è tutto legale | Tua moglie deve firmare questo foglio

Esiste un sistema totalmente legale per non pagare più l’Imu, ma è necessario un accordo da parte del coniuge.

L’Imu, acronimo di Imposta Municipale Propria, non è altro che un obbligo fiscale per tutti i proprietari di immobili in Italia, ad eccezione della prima casa non di lusso. Una spesa, questa, che pesa spesso sulle tasche degli italiani e che varia in base al tipo di proprietà.

Da diversi anni, l’Imu, viene utilizzata dai Comuni per finanziare i servizi pubblici e le infrastrutture locali. Ogni Comune decide il tasso da applicare e le categorie di immobili soggetti alla tassazione. Secondo la normativa, se si ha più di una casa, si dovrà pagare l’imposta su tutte le altre.

Questo vale anche per eventuali terreni ed edifici utilizzati per lavoro. Sebbene sia tutto molto chiaro, esistono esenzioni, oltre per la prima casa non di lusso, per altri casi particolari previsti dalla legge. Tra questi, le agevolazioni per i residenti in alcune zone specifiche o condizioni che hanno cambiato la situazione coniugale.

La strategia legale per evitare il Pagamento dell’Imu

Possiamo definirla strategia, ma in realtà non è altro che una conseguenza. In questo caso parliamo della separazione tra due coniugi che, se gestita in maniera corretta, può portare all’eliminazione della tassa Imu.

In primo luogo, è bene precisare che nel caso di divorzio (o sola separazione), l’Imu può essere non pagata se uno dei coniugi decide di abbandonare l’immobile coniugale e non ne fa più uso. Di conseguenza, se quest’ultimo decide di andare ad abitare nella casa ‘secondaria’, diventa di conseguenza la sua casa principale e, dunque, non più soggetta ad Imu. Questo vale indipendentemente dal fatto che ad andarsene sia moglie o marito; visto che in entrambi i casi, le due case vengono utilizzate ad uso esclusivo. Ovviamente, questa situazione può variare a seconda delle circostanze specifiche e delle decisioni prese dal giudice nel caso di separazione. Ma vediamo nel dettaglio.

Come ottenere l’esenzione Imu in caso di separazione o divorzio

La prima mossa da fare consiste nell’ottenere una sentenza di separazione legale emessa dal tribunale, nella quale viene assegnata al coniuge separato l’abitazione principale. Da qui, è importante comunicare al Comune il cambiamento della situazione abitativa, presentando una copia della sentenza di separazione. Successivamente, è necessario compilare un modulo fornito dagli uffici tributari del Comune, indicando i dettagli dell’immobile, dei coniugi e facendo riferimento alla sentenza di separazione.

L’esenzione dall’Imu è valida per l’anno fiscale corrente e quelli successivi, a condizione che non ci siano variazioni nelle circostanze di residenza o di assegnazione dell’immobile. Nel caso in cui il coniuge separato possieda altre proprietà, l’esenzione si applica esclusivamente all’abitazione principale assegnata per effetto della separazione legale.