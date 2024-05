Lavatrice, da domani lava tutto solo a quest’ora: dimezzi il consumo | Il portafoglio lo lasci pieno di soldi

Seguire le fasce orarie per l’utilizzo della lavatrice è fondamentale per ottenere il maggior risparmio in bolletta: così dimezzi il consumo.

Risparmiare sì, ma con criterio. La crisi economica ed energetica che abbiamo vissuto negli ultimi anni ci ha portato inevitabilmente a porre una maggiore attenzione ai consumi. Da qui è nata la necessità di eliminare i cosiddetti ‘vampiri di energia’, ossia quei consumi inutili sì, ma al contempo bravi a svuotare il nostro portafoglio.

Tra questi troviamo le spine lasciate accese di elettrodomestici come TV, microonde e addirittura carica batterie. Per non parlare dello spreco di gas dovuto a un isolamento termico di porte e finestre non sufficiente. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma per quanto riguarda la lavatrice?

Di questo elettrodomestico non ne possiamo di certo fare a meno: anche ridurre i lavaggi risulterebbe controproducente e poco igienico. Tuttavia, qualcosa possiamo fare per preservare il nostro portafoglio ed avere un bucato sempre fresco e pulito: utilizzare le fasce orarie.

Come ottimizzare il consumo della lavatrice

Per risparmiare sulla bolletta energetica, diventa fondamentale ottimizzare l’uso degli elettrodomestici, tra cui la lavatrice. Ma qual è il momento migliore per avviare un ciclo di lavaggio al fine di ridurre i costi? La risposta a questa domanda è influenzata da diversi fattori, come la classe energetica dell’elettrodomestico, la regione di residenza, il contratto energetico stipulato e le fasce orarie di energia elettrica più convenienti.

In primo luogo è bene ricordare che non sempre è necessario abusare con i gradi di lavaggio, soprattutto se gli indumenti non sono particolarmente sporchi. Un’altra ovvietà spesso sottovalutata è quella di riempire il cestello e non azionare cicli di lavaggio semi vuoti. Dopo aver rispolverato queste semplici quanto essenziali regole, è bene conoscere un prezioso consiglio, che arriva direttamente dalle indicazioni di ARERA.

Lavatrice: gli orari più convenienti secondo ARERA

Gli operatori energetici suggeriscono di avviare la lavatrice durante le fasce orarie ‘non di punta’ per massimizzare il risparmio energetico e abbattere i costi. Solitamente, è consigliabile fare la lavatrice durante le ore serali e nei fine settimana, a meno che non si disponga di un contratto energetico monorario. Per esempio, fare la lavatrice dopo le 19 nei giorni feriali può essere vantaggioso, poiché ci si trova nella seconda fascia di costo (F2), la quale è considerata la più conveniente secondo l’ARERA.

Può sembraare bizzarro, ma anche avviare la lavatrice dopo le 23 (durante la terza fascia di costo ‘F3’), può portare a un risparmio significativo: supponiamo di effettuare 200 lavaggi. Se la lavatrice è in funzione durante la fascia F1, dalle 8:00 alle 19:00, la spesa prevista potrebbe aggirarsi intorno ai 26 euro. D’altra parte, scegliendo la fascia notturna, si risparmierebbero circa 8 euro con lo stesso numero di lavaggi. Tuttavia, c’è da considerare che i vicini del piano inferiore potrebbero non essere contenti di tale scelta. Questa strategia è ottima per i lavaggi brevi, gli elettrodomestici silenziosi e i programmi di asciugatura.

Nei giorni festivi e nel weekend, l’utilizzo della lavatrice comporta spese ridotte e un risparmio energetico maggiore, poiché si evitano le fasce ‘di punta’ della settimana lavorativa. Ad esempio, fare la lavatrice di sabato o domenica può essere più conveniente rispetto ai giorni feriali, in quanto si applicano tariffe ridotte.