Lavatrice, se usi questo tasto i panni escono già asciutti: ce l’hanno tutti i modelli | i Tecnici lo usano sempre

Panni puliti e anche asciutti con un solo elettrodomestico: ecco la funzione che pochi usano nel modo corretto, è in tutte le lavatrici.

La lavatrice è uno dei quegli elettrodomestici a essere entrata a pieno titolo in quegli oggetti che sono considerati come una necessità per la vita quotidiana: è praticamente presente all’interno di ogni casa.

Si tratta di una rivoluzione per quanto riguarda il lavaggio panni, che, ovviamente, se fatto a mano prende un tempo molto lungo e si rischia anche di tralasciare alcuni punti o macchie che non sempre siamo in grado di vedere almeno finché il capo non è asciutto.

Per tutti questi motivi, la lavatrice è percepita come strettamente necessaria a differenza, ad esempio, almeno in Italia, di elettrodomestici come asciugatrice, microonde o friggitrice ad aria.

Eppure, nonostante ciò, ci sono alcune funzioni che non tutti conoscono o che, in ogni caso, non vengono utilizzate nel modo corretto da molti utenti: una nello specifico permette di ottenere già una buona asciugatura dei capi appena lavati.

Una funzione “nascosta” per l’asciugatura

Nel caso in cui possediate una asciugatrice, ovviamente, tale funzione potrebbe apparire superflua: eppure in alcuni casi, quando non si ha tempo per travasare tutti i panni da un elettrodomestico all’altro, per esempio, è comunque utile conoscere questo tipo di funzionalità della lavatrice tradizionale.

Per chi non avesse una asciugatrice, per problemi economici, di spazio o semplicemente di abitudine, la possibilità di effettuare l’asciugatura con la lavatrice può rivelarsi fondamentale, specie se il tempo meteorologico non è dei migliori.

Asciugare direttamente con la lavatrice: come fare

L’opzione di cui parliamo è detta asciugatura automatica: la prima cosa da fare è della lavatrice tradizionale, con una centrifuga a circa 800 giri/min, non più forte di così perché rischieremmo di rovinare i nostri vestiti.

Una volta che questo ciclo è terminato, allora è necessario aprire lo sportello dell’elettrodomestico e aggiungere al nostro carico un asciugamano – ovviamente pulito – composto da un tessuto particolarmente assorbente, che sia in grado di portare su di sé tutta l’acqua in eccesso nel corso del ciclo successivo che prevede un’altra centrifuga tra 600 e 800 giri al minuto: in questo modo tutta l’acqua e l’umidità saranno assorbite dall’asciugamano che avete inserito. Non è finita qui: per rendere il tutto ancora più efficace è una buona pratica anche quella di inserire nel cestello delle palline di carta stagnola che avrà la funzione di limitare l’attrito e quindi rendere i panni meno spiegazzati una volta usciti dalla lavatrice.