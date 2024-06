Mutuo, con questa mossa fiscale distruggi la rata e recuperi 50.000€ subito | Ti basta un foglio e una penna

Esiste un sistema per abbassare la rata del proprio mutuo: questa soluzione può farti risparmiare una cifra considerevole.

La rata del mutuo continua a scendere dopo il recente taglio dei tassi da parte della BCE a giugno. Si tratta di un buon periodo per chi vuole stipulare un mutuo, ma anche per chi lo ha già attivo. Per entrambe le casistiche, si rivela fondamentale capire di quanto potrà ancora diminuire entro la fine del 2024 e nei prossimi 12 mesi per risparmiare più di 50.000 euro sul mutuo.

Dopo il taglio dei tassi d’interesse, molte famiglie e titolari di mutui cercano modi per abbassare la loro rata e ottenere risparmi significativi. La situazione è complessa: mentre la BCE ha avviato un allentamento monetario, la Federal Reserve statunitense non ha seguito lo stesso percorso; il che ha generato una certa incertezza sui futuri tagli dei tassi in Europa.

In primo luogo, per capire quanto può ancora diminuire la rata del mutuo, è fondamentale considerare l’impatto attuale e potenziale dei tagli dei tassi, sia per i mutui a tasso fisso che variabile.

La situazione odierna e le prospettive future sui tassi d’interesse

Il taglio dei tassi ha un impatto diretto sulle rate dei mutui a tasso variabile, che tendono a ridursi proporzionalmente al calo dei tassi di riferimento come l’Euribor. Questo si traduce in un risparmio immediato per i mutuatari, poiché le rate si adeguano alla riduzione dei tassi.

Ad esempio, un mutuo di 25 anni per 200.000 euro, aperto oggi, comporta un risparmio totale di oltre 54.000 euro rispetto a quello aperto due anni fa, dopo i primi aumenti dei tassi. Con i tassi attuali, la rata mensile per 25 anni sarebbe di 1.032 euro, contro i 1.212 euro di fine 2022, permettendo un risparmio mensile di €180 e un risparmio complessivo di 54.044 euro su tutta la durata del mutuo.

Il taglio dei tassi influisce direttamente sulle rate dei mutui a tasso variabile esistenti, con un potenziale risparmio significativo nel prossimo semestre e nel lungo periodo, specialmente se ci fossero ulteriori riduzioni dei tassi. Questo migliorerebbe anche le condizioni per i nuovi mutui, offrendo a potenziali acquirenti condizioni più favorevoli.

Secondo le stime di Facile.it, la rata media potrebbe scendere da 747 a 692 euro entro giugno 2025 per un mutuo di 126.000 euro; il che rifletterebbe un ulteriore potenziale risparmio per i mutuatari che sfrutteranno la surroga del mutuo. Ma come fare?

Come sfruttare la surroga per risparmiare sul mutuo

La surroga del mutuo rappresenta un’opportunità per coloro che desiderano massimizzare il risparmio. Il motivo è abbastanza semplice: consente di trasferire il mutuo a condizioni più vantaggiose, sfruttando i nuovi tassi di mercato. Si tratta di una strategia da considerare per chi vuole beneficiare di un risparmio ancora maggiore sul costo complessivo del mutuo già attivo.