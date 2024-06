Macchie gialle di sudore sui vestiti, in 2 minuti le levi così: non serve la tintoria

Basta regalare soldi alle tintorie o gettare via capi che ancora vi piacciono: da oggi con questo trucco le macchie vengono via subito.

I capi bianchi sembrano essere ideali per l’estate: già a prescindere dal loro tessuto hanno l’apparenza di essere freschi e leggeri, molto di più rispetto a un capo di colore scuro, che dà subito l’impressione di accumulare moltissimo calore.

Per questo spesso vengono utilizzati, specialmente le camice bianche sono considerate eleganti anche per i matrimoni che si svolgono di giorno, oppure, se un po’ più informali, per un aperitivo in un posto elegante.

Un grande difetto, però, fa dannare tutti: i capi bianchi tendono a macchiarsi in un modo piuttosto ostinato col sudore, presentando delle macchie gialle che proprio non sembrano volersene andare.

Non serve a molto comprare tanto detersivi diversi che promettono e non mantengono. Inoltre non è bene gettare capi che in realtà sono ancora ottimi e che potrebbero essere indossati per un lungo tempo se non fosse per le macchie: da oggi c’è un rimedio pazzesco che vi permetterà di indossare sempre i vostri capi preferiti senza alcun timore.

Le macchie gialle soccombono di fronte a questo rimedio

Tra le accortezze nella scelta degli abiti possiamo inserire la possibilità di preferire capi larghi e freschi piuttosto che un vestiario aderente, che è molto più probabile venga intaccato dal nostro sudore.

Un’altra fondamentale regola risiede nel fatto di mettersi tempestivamente all’opera appena ci accorgiamo che la macchia esiste sul capo: più tardi si interviene, più sarà difficile da togliere.

Due metodi per eliminarle immediatamente

Il primo metodo che consigliamo è quello che prevede la creazione di una miscela realizzata con 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaio di sapone per i piatti e un po’ di perossido di idrogeno. Una volta ottenuto un composto, questo va applicato sulla zona che si desidera smacchiare, lasciare agire per un’ora e lavare normalmente il capo.

Un altro metodo molto efficace consiste nel grattugiare una saponetta da bucato e fare sì che si sciolga in acqua tiepida; successivamente si immergerà il capo macchiato lasciandolo nella soluzione per 10 minuti. Infine bisogna diluire un cucchiaino di sale in un po’ d’acqua e con una spugnetta bisogna strofinare sull’area interessata. Questo secondo metodo è ideale per vestiti realizzati con dei tessuti particolarmente delicati, come pizzo, raso o chiffon, in modo che non si rovinino.