Moneta da 1€ rarissima, vale come un auto: se la hai sei ricco instantaneamente

Questa moneta da 1 euro può valere migliaia di euro: gli errori di conio che potrebbero farti diventare ricco.

A molti sembra di conoscerlo perfettamente, l’euro, quella moneta che da diversi anni ha preso campo in Europa e ad oggi è il mezzo con cui acquistiamo beni e servizi. Eppure dietro a questa moneta, come del resto quelle nel mondo, si cela qualcosa di storico, affascinante, e in un certo senso inestimabile per i collezionisti.

In pochi notano alcuni dettagli che rendono questo oggetto ambito agli esperti di numismatica. Il valore di alcune monete, come ci insegna il settore, può derivare dalla produzione in un periodo storico ben preciso, da la rarità della stessa, nonché da alcuni errori di conio che possono far schizzare il valore alle stelle.

Quando una moneta da 1 euro potrebbe valerne 20 mila

Nel vasto mondo del collezionismo, la storia sembra giocare da padrona. Basti pensare ai francobolli, prodotti con della carta sottile, ma che possono valere cifre inimmaginabili. Da una macchina da scrivere, ad un vecchio carillon, spesso non ci soffermiamo su quanto dei banali oggetti siano dei tesoretti ignorati. A maggior ragione questo accade con il denaro, soprattutto attuale.

Come accennato, valutare una moneta non è semplice. In primo luogo è necessario osservarla e capirne le caratteristiche. La protagonista di questo caso è stata messa in vendita su Ebay alla modica cifra di 20 mila euro, sebbene non abbia alcun riferimento storico. Il motivo? Come spiegato dall’inserzionista, questo pezzo raro non ha né data di produzione, né la canonica ‘R’ della zecca di Roma. Probabilmente risale al 2002, ma tali mancanze possono valere oro per i collezionisti.

Come capire il valore di una moneta

Questo è solo un esempio di quanto una comune moneta può nascondere un valore ingente; ma come capire nel dettaglio se un esemplare è appetibile per i collezionisti? Ad oggi i canali online ci offrono una miriade di opportunità, rendendo la vendita alla portata di tutti. Ma, c’è un ma.

Se si ha il dubbio su quanto valga un esemplare nel dettaglio, la tecnica ‘immediata’ è quella di mettere la moneta all’asta su Ebay, così che siano gli stessi collezionisti a stimarne il valore. Tuttavia, per una valutazione più consapevole, sarebbe bene rivolgersi ad un esperto del settore, così da avere quantomeno una stima approssimativa. Nonostante la buona fede, alcune monete potrebbero essere stimate più di quanto vengono valutate online. Certificare il valore effettivo, inoltre, potrebbe essere una sicurezza anche per lo stesso acquirente.