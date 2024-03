Test della personalità, ti basta scegliere una chiavi e saprai chi sei: Fallo subito

Un test innovativo che è in grado di svelare i segreti della personalità di chiunque in base alla scelta che farai: bastano due minuti.

Talvolta basta una scelta fatta di istinto per comprendere degli elementi che fino a quel momento sono rimasti oscuri per noi: in questo caso la scelta si baserà su una immagine con quattro chiavi diverse, ognuna delle quali porta con sé delle caratteristiche.

Tali caratteristiche si riferiscono soprattutto al modo attraverso il quale siamo soliti affrontare sfide o scelte difficili: infatti, il modo di affrontare la realtà dice davvero moltissimo di noi stessi, dato che di fatto la vita non è altro che il superamento di un ostacolo dopo l’altro.

Grazie agli strumenti che la nostra stessa storia di vita ci ha fornito, ognuno di noi trova la propria strategia di problem solving, che può consistere del prendere le questioni di petto oppure essere più riflessivi. Ovviamente le caratteristiche delle nostre strategie non sono mai nette ma si sfumano l’una con l’altra fino a creare una quadro complesso e unico che, di base, ci contraddistingue insieme ad altre cose.

Ora, basterà osservare l’immagine in basso per comprendere a quale strategia ci affidiamo maggiormente: in questo modo possiamo fare un passe verso una migliore comprensione di noi stessi.

4 chiavi per 4 modi di aprire

Le chiavi che vedete sono di quattro sfumature di colore differente: la prima scelta che vorreste fare dovrebbe essere la più veritiera.

Osservate l’immagine e scegliete la chiave che sentite a voi più vicina.

Una personalità per ogni chiave

Se hai scelto la chiave numero uno, quella rosa, allora hai un approccio davvero positivo rispetto alle sfide da affrontare, grazie alla tua determinazione riesci spesso a giungere dove vuoi. Se hai scelto la chiave numero due, di color amaranto, allora sei in grado di volgere anche le situazioni più spiacevoli a tuo vantaggio, grazie al pensiero divergente che ti caratterizza, che riesce spesso a fare sì che tu possa prendere la vita in modo migliore rispetto agli altri.

Se hai scelto la chiave numero 3, quella verde, sei una persona caratterizzata da grande equilibrio e calma, dei pilastri della tua personalità che ti mantengono a galla anche nei momenti di crisi. Infine, se la tua chiave preferita è la numero 4, quella viola, tendi a sognare ciò che già hai e non a intraprendere percorsi davvero faticosi e complicati per ottenere qualcosa che, se ci pensiamo davvero, non ha poi così tanta importanza.