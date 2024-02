Patate croccantissime con il trucco segreto degli chef: ti basta inserire questo ingrediente | Non lo conosce nessuno

Scopri il trucchetto per ottenere delle patate croccantissime: ti basterà aggiungere un solo ingrediente e il gioco è fatto, scopri quale.

Le patate sono uno degli alimenti più utilizzati in cucina. La loro versatilità ti consente di crearci diversi piatti, dal purè, agli gnocchi, fino alle classiche patatine fritte o patate al forno. Sono deliziose in ogni modo ma, per un piatto da vero chef, ti occorrerà scoprire il segreto per renderle ancora più croccanti.

Le patate al forno sono un ottimo contorno ma, nonostante sembrino facile da preparare, in realtà non è così semplice sfornarle in maniera perfetta. Si tratta di un piatto che mette d’accordo tutti, grandi e piccini e che si sposano alla perfezione sia con carne che con pesce. Se, però, hai intenzione di preparare le patate senza proteine accanto, devi accertarti che il condimento sia sufficiente a donare loro la giusta croccantezza e il giusto gusto.

Ed ecco perché ti riveleremo il segreto degli chef, svelandoti l’ingrediente che renderà il piatto più appetitoso. Ti daremo anche qualche consiglio sulle spezie e i condimenti da utilizzare. Scopri come preparare un bel vassoio di patate al forno super croccanti e succulente.

Come aggiungere gusto alle patate al forno

Una corretta aromatizzazione è indispensabile per delle patate al forno da leccarsi i baffi. Per condirle a dovere, utilizza 15 grammi salvia fresca, 1 testa d’aglio, 4 cucchiai di burro, olio extra vergine d’oliva quanto basta. Questa è la dose per circa 2,5 chili di patate. Dopo averle tagliate a spicchi o a cubetti, a tuo piacimento, condiscile per bene con tutti questi ingredienti e non essere tirchio con l’olio, altrimenti rischi che durante le cottura si asciughino troppo.

Procurati una pirofila adatta alla quantità di patate e lasciale cuocere qui dentro, in forno. Prima di procedere alla cottura, però, c’è un passaggio che potrà tornarti utile per ottenere l’effetto croccantezza. Scopri qual è, tra questi, l’ingrediente che fa la differenza nella preparazione e nell’effetto finale.

Il ruolo determinante dell’aglio: come usarlo

L’ingrediente segreto, che darà alle patate maggiore croccantezza e maggiore gusto, è l’aglio. Dopo aver sistemato le patate tagliate nella pirofila, spargi sopra di esse l’aglio, precedentemente tagliato e tritato finemente. A questo punto, ungile per bene con l’olio di oliva e infornale, in forno preriscaldato, a 180 gradi.

Quando saranno dorate in superficie, comprimile leggermente con una forchetta e aggiungi salvia e burro. A questo punto, lascia cuocere per altri 25 minuti, dopodiché tirale fuori dal forno, lasciale raffreddare e gustale. Grazie a questa spolverata d’aglio, le patate rimarranno molto più croccanti del solito.