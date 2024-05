Patente, per la revisione scatta il divieto da quest’età: ferita abnorme per tutti gli anziani | Dovranno andare a piedi da quest’età

Esiste un limite di età per cui una persona possa guidare un veicolo? La legge parla chiaro in merito e pone alcune limitazioni.

Sono molte le persone anziane che, nonostante l’avanzare dell’età, preferiscono continuare ad utilizzare il proprio veicolo piuttosto che affidarsi ai mezzi pubblici. La ragione, seppur sottovalutata, è abbastanza semplice. Invecchiare anagraficamente non sempre significa perdere riflessi alla guida, ma rappresenta una comodità non indifferente per coloro che vogliono sentirsi autonomi e condurre uno stile di vita più efficiente.

Possiamo riassumere il tutto dicendo che l’auto sia importante per chi avanti con l’età per il semplice motivo che consente di fare meno sforzi che andare a piedi ed essere più sicura degli attuali mezzi pubblici, spesso pieni e poco funzionali nelle tempistiche. D’altro canto, rappresenta anche uno stimolo emotivo e psicologico, che consente di mantenere la mente sempre allenata e conferisce maggior sicurezza alla stessa persona.

Tuttavia, se da una parte i dolori fisici dovuti all’età che avanza possono trovare nel mezzo proprio un risparmio di sforzi eccessivi, dall’altra emerge il dubbio che i riflessi del guidatore potrebbero essere compromessi. Da qui la domanda: come si comporta la legge in merito? Ci sono divieti specifici o limiti di età per il rinnovo della patente nel 2024? Analizziamo la questione nel dettaglio.

Rinnovo patente anziani nel 2024

Negli anni, le leggi per il rinnovo della patente hanno subito alcune variazioni; questo per far sì che le esigenze del singolo individuo e la sicurezza stradale siano sullo stesso piano. Con il miglioramento delle condizioni di salute e uno stile di vita più attento, sempre più anziani possono continuare a guidare in tutta sicurezza. Tuttavia, è fondamentale sottoporsi regolarmente a controlli medici per verificare le proprie capacità fisiche e cognitive.

Come avviene il rinnovo della patente anziani: prassi ed eventuali accertamenti

Secondo il Codice della Strada, la frequenza dei rinnovi della patente aumenta con l’avanzare dell’età. Fino ai 50 anni, la validità della patente B è di 10 anni, ma successivamente si riduce: fino ai 70 anni diventa di 5 anni, dai 71 agli 80 anni si abbassa a 3, mentre per gli over 80 è richiesto il rinnovo ogni 2 anni.

Per procedere al rinnovo, è necessario ottenere il parere positivo dei medici abilitati nei centri sanitari. Se non ci sono particolari problemi, verrà rilasciata l’idoneità alla guida tramite una valutazione medica. In caso di problematiche, sarà la commissione medica locale a decidere, eventualmente sottoponendo il conducente a ulteriori controlli per verificare le sue condizioni psicofisiche.

Se i presupposti lo consentono, il rinnovo della patente non ha alcun limite di età: basti pensare al caso di una signora che vive a Sarcedo nel Vicentino, che ha ottenuto nel 2020 il rinnovo della patente alla modica età di 100 anni.