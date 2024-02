Pensioni, con questa richiesta specifica puoi aumentare il tuo mensile: 7300€ ogni anno in più | Possono farla tutti

Puoi aumentare la tua pensione mensile con questa richiesta e arrivare a percepire circa 7000 euro all’anno in più.

In Italia secondo alcuni dati Inps si calcola che ci sono circa 16 milioni di pensionati. Persone che hanno passato almeno 30 anni a lavorare e versare i contributi necessari.

Ma di questi pare che quasi il 60% non superi i 1000 euro mensili, il che soprattutto oggi, con il costo della vita alle stelle, può essere un vero problema anche per la mera sopravvivenza.

E anche se si è parlato spesso di portarle tutte almeno a quella cifra, per questo 2024 la soglia è stata stabilita a soli 614,77 euro, grazie alla legge di Bilancio 2023 che ha permesso un incremento straordinario del 2,7%.

Ci sono però alcune soluzioni possibili che consentono di aumentare le pensioni più basse di 1000 euro. Vediamo quali sono.

Pensioni: la richiesta per aumentare il mensile

La pensione è un diritto di tutti coloro che hanno lavorato e versato i contributi allo Stato, ma non tutti coloro che la percepiscono conoscono quelli che vengono chiamati diritti inespressi. Ovvero diritti che deve essere il pensionato spesso a esercitare sull’Inps, per ricevere le sue spettanze, che non vengono erogate automaticamente. In pratica coloro che percepiscono una pensione più bassa della soglia minima possono fare richiesta dell’aumento che gli spetta se rispecchiano alcuni requisiti. Un esempio? Per il 2024 la soglia minima è di 598,61 euro, chi non arriva a tale cifra può chiedere l’integrazione e arrivare anche a 614,77 euro.

Tra le altre integrazioni per aumentare la pensione vi è l’Assegno sociale, che può essere richiesto da tutti coloro che a 67 anni non hanno abbastanza contributi per il normale trattamento previdenziale o coloro che percepiscono un trattamento pensionistico più basso dello stesso Assegno. Occorre ricordare però che la somma dei due valori non può superare il valore dello stesso, quindi può richiederlo solo chi non supera i 6.947,33 euro l’anno. Cifra che si somma a quella percepita dal coniuge e che in questo caso nono può superare i 13.182,78 euro.

Altre richieste che puoi fare all’Inps

Infine eccoci al punto: come arrivare a superare i 7000 euro l’anno: con l’Assegno di inclusione, il cui importo varia a seconda dal reddito e dalla composizione familiare, detta scala di equivalenza. Coloro che hanno superato i 67 anni possono farne richiesta se gli spetta. Per esempio ad una persona che vive sola e può arrivare così a 7.560 euro l’anno. O nuclei familiari composti da soli over 67enni o da persone con disabilità. Possono essere erogati anche 150 euro in più a coloro che vivono in affitto e hanno un reddito familiare di non più di 9.360 euro.

Anche nel caso in cui nel nucleo familiare del pensionato non tutti raggiungano i 67 anni di età, è possibile fare domanda, tenendo conto però sempre della scala di equivalenza il cui valore massimo non può superare 2,3 punti. E dove al richiedente viene assegnato 1 e agli altri membri si va da 0,10 a 0,50. Consigliamo di farsi aiutare nella richiesta dagli organi competenti.